‘평택을 출마’ 조국, 대중교통비 ‘제로화’ 공약 [6·3의 선택]

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보는 24일 대중교통비 제로(0) 3단계 로드맵 정책 공약을 발표했다. KTX 경기남부역 신설, 버스 노선 전면 개편 등에 이어 세 번째로 내놓은 교통혁신 시리즈 공약이다.

조 후보가 이날 제시한 공약은 △시내·마을버스 무료화 △광역 및 시내버스 노선 신설 △중·고생과 교대 근무 노동자를 위한 통학·통근용 셔틀버스 도입이다. 조 후보는 “교통 문제 해결이 경기도 ‘삶의 질 3강’ 달성의 핵심 열쇠이자 대평택 시대를 견인하는 성장 정책”이라고 설명했다.

조국혁신당 조국 대표가 지난 20일 경기도 평택시 고덕면 KTX 경기남부역사 예정 부지 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조 후보는 우선 시내·마을버스 무료화 정책을 연령대 기준으로 3단계에 걸쳐 추진하겠단 구상이다. 1단계로 아동·청소년(만 6∼18세)과 어르신(만 65세 이상)에 대한 시내버스 무료화를 시작한다. 2단계로 청년(만 19∼23세)과 교통 사각지대인 농촌 지역으로 확대한 뒤 3단계로 전면 도입하겠다는 것이다. 조 후보는 이러한 정책이 시민들의 교통비 부담을 덜고 내연기관차의 주행 총량을 줄여 에너지 절감 및 기후위기 대응 효과를 낼 것으로 분석했다.

버스 노선 부족에 따른 교통 불편 해소를 위한 화양신도시∼안중역 노선 증차 및 서울·수원 직결 광역 노선 신설도 추진한다. 아울러 조 후보는 청북신도시 내부순환 노선, 포승·현덕∼안중역 직결 노선 및 팽성∼지제역 연계 노선 신설 구상도 제시했다. 이에 더해 중·고생과 산단 노동자들을 위한 통학·통근 셔틀버스를 도입해 단계적 무료화를 이뤄내겠다는 구상이다.

조 후보는 “신발(대중교통)이 없는 사각지대엔 신발을 마련해 드리고, 신발이 닳아 불편한 곳은 새 신발로 갈아 신겨 드리는 것”이라며 “평택 시민 누구나 언제든 꺼내 신을 수 있는 편안한 신발 같은 교통망을 구축하겠다”고 했다.

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