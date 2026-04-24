‘와인 바꿔치기’ 논란에 “안내 부족”… 알맹이 빠진 모수 사과문

안성재 셰프가 운영하는 미슐랭 레스토랑 ‘모수 서울(모수)’이 최근 불거진 ‘와인 바꿔치기’ 논란에 대해 공식 사과했다. 다만 와인 바꿔치기에 대해 ‘정확한 안내가 이뤄지지 않았다’는 식으로 밝혀 비난의 목소리가 사그라들지 않고 있다.

모수는 지난 23일 인스타그램 계정에 와인 바꿔치기 논란에 대해 “최근 알려진 사안과 관련해 머리 숙여 사과한다”며 입장문이 게재했다.

안성재 셰프가 운영하는 미슐랭 레스토랑 ‘모수 서울’의 인스타그램 캡처

모수는 “18일 와인 페어링 서비스 과정에서 고객님께 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안겨 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 밝혔다.



이어 “사안 발생 이후 고객님께 별도로 사과를 전했고 너그럽게 받아주셨으나, 식당에 보내주신 기대에 비추어 볼 때 그 과정 또한 충분하지 못했다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 적었다.

그러면서 모수는 “안성재 셰프를 비롯한 저희 팀 모수 전원은 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “관련 서비스 전반을 점검하고 재발 방지를 약속 드린다”고 밝혔다.

앞서 지난 21일 온라인 커뮤니티에 A씨가 글을 올려 모수의 소믈리에가 페어링 와인을 더 저렴한 빈티지(포도 수확 연도)로 바꿔 제공했다는 의혹을 제기했다. ‘와인 페어링’은 음식과 가장 잘 어울리는 와인을 같이 서빙하는 서비스를 뜻한다.

안성재 셰프가 운영하는 미슐랭 레스토랑 ‘모수 서울’의 인스타그램 캡처

A씨는 원래 2000년산이 제공돼야 했지만 소믈리에가 2005년산이 해당 음식의 페어링 와인이라고 설명하며 서빙했고, 문제를 제기한 이후에도 사과 없이 무례한 응대가 이어졌다고 주장했다. 특히 두 빈티지 간 가격 차이가 약 10만원으로 알려지면서 의도성 논란이 불거졌다.

이에 모수 측에서는 공식 사과문을 개제한 것인데, 다만 진정성이 없다는 지적이 나오고 있다. 사과문이 핵심을 비켜갔다는 것이다.

특히 와인이 실제로 잘못 제공된 것인지, 단순 실수인지, 고의 여부에 대한 설명이 없고 재발 방지 대책 역시 제시되지 않았기 때문이다.

안성재 셰프가 운영하는 미슐랭 레스토랑 ‘모수 서울’의 인스타그램 캡처

한편 A씨는 24일 온라인 커뮤니티에 모수를 방문한 날(18일)로부터 사흘 뒤인 21일 모수에 연락해 사건 경위를 확인해 달라고 요청했다고 밝히며 “해당 소믈리에 확인 이후, 모수 측으로부터 사과 받았다”고 밝혔다.

A씨는 전날 모수 측이 “모두 사실이며 그 어떠한 변명의 여지도 없다”는 사과를 했다고 적었다.

그러면서 “식사 초대 제안받았으나 거절 의사를 밝혔다”며 “보상을 바라는 게 아니고, 설령 식사를 다시 가더라도 저를 포함한 일행, 서비스해 주시는 분들 모두 불편한 자리가 될 것이기 때문”이라고 했다.

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