코스닥, 25년여만에 최고치 찍었다…반도체 소부장·바이오 견인

코스닥이 24일 1,200선을 돌파하며 25년여 만에 최고치를 기록했다.



코스피가 사상 최고가 랠리를 이어가는 가운데 그간 상대적으로 속도가 느렸던 코스닥도 반도체 소부장(소재·부품·장비)과 바이오 등 종목의 약진에 힘입어 껑충 뛰어오른 것이다.

코스피가 24일 중동 긴장이 재고조된 가운데 6,470대에서 약보합 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 0.18포인트(0.00%) 내린 6,475.63에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 2% 넘게 급등해 2000년 이후 처음으로 종가 기준 1,200선을 넘어섰다. 한국거래소에 따르면 코스닥지수가 종가 기준 1,200선을 넘어선 건 '닷컴 버블' 시기인 지난 2000년 8월 4일(1,238.80) 이후 처음이다. 사진은 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸. 연합뉴스

한국거래소에 따르면 이날 코스닥은 전장보다 29.53포인트(2.51%) 오른 1,203.84에 거래를 마감했다. 이는 2000년 8월 4일 이후 약 25년 8개월 만에 최고치다.



코스닥은 미국과 이란 간 전쟁 발발 직전 거래일인 지난 2월 27일 1,192.78을 찍은 후 지난달 4일 978.44까지 밀리며 '천스닥'을 내줬다.



이후 등락을 반복하다가 지난 10일부터 9거래일 연속 상승 행진을 이어가기도 했지만, 코스피에 비해 상승세가 완만해 전날까지 1,170선에 머물며 전쟁 전 수준을 좀처럼 회복하지 못했다.



그러나 이날 반도체 대형주가 주춤한 사이 코스닥에 상장된 소부장주와 바이오주 등이 가파르게 오르면서 25년여 만에 1,200선을 뚫었다.



이날 SFA반도체[036540](22.18%), 제주반도체[080220](18.16%), 주성엔지니어링[036930](6.63%), 이오테크닉스[039030](4.44%) 등이 동반 상승했다.



바이오주도 높은 오름폭을 보였다.



시가총액 상위종목 중 알테오젠[196170](3.22%), 삼천당제약[000250](8.29%), 에이비엘바이오[298380](2.41%) 등이 강세를 나타냈다.



투자자별로 보면 외국인이 코스닥 시장에서 약 8천억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 유가증권시장에서 2조원 넘게 순매도한 것과 대조적인 모습이다.



외국인의 코스닥 순매수 상위종목은 SFA반도체, 제주반도체, 휴림로봇[090710], 고영[098460], 오가닉티코스메틱[900300] 등이었다.



증권가에서는 전날까지 사흘 연속 코스피가 최고가를 새로 쓰며 단기간 급등하면서 매수세가 코스닥으로 이동한 것으로 판단했다.



미래에셋증권[006800] 김석환 연구원은 "외국인의 코스피 '숏'(short·매도), 코스닥 '롱'(long·매수)에 코스닥이 강세를 보였다"고 말했다.



대신증권[003540] 이경민 연구원은 "반도체 대형주가 잠시 쉬어가면서 타 업종으로의 순환매가 발생했다"며 "본격적인 실적 시즌이 전개되면서 이런 흐름이 당분간 더 뚜렷해질 수 있다"고 분석했다.

<연합>

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