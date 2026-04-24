K팝 걸그룹 ‘최강’…트와이스, 북미 투어 55만 동원했다

그룹 트와이스가 북미 투어에서 약 55만 명의 관객을 동원하며 대규모 흥행을 기록했다.

트와이스의 소속사 JYP엔터테인먼트는 24일 트와이스가 월드투어 ‘THIS IS FOR’를 통해 올해 1월부터 이달 18일까지 북미 20개 도시에서 총 35회 공연을 진행했다고 밝혔다. 이번 투어는 트와이스의 북미 투어 중 역대 최대 규모다.

당초 22회로 계획됐던 공연은 높은 수요에 따라 대폭 확대됐다. 밴쿠버, 시애틀, 오클랜드, 댈러스, 워싱턴 D.C., 벨몬트 파크, 해밀턴, 올랜도, 보스턴, 시카고, 오스틴 등에서 추가 공연이 열렸고, 로스앤젤레스에서는 2회가 더해져 총 4일간 무대를 꾸몄다.

JYP엔터테인먼트

이로써 북미 투어 누적 관객 수는 약 55만명에 달했다. 이는 K팝 걸그룹의 북미 공연 기준으로도 높은 수준의 성과다.

트와이스는 일본에서도 새로운 기록에 도전한다. 오는 25일과 26일, 28일에는 도쿄 국립경기장에서 해외 아티스트 최초로 단독 공연을 개최한다. 해당 공연장은 회당 약 8만명을 수용할 수 있는 초대형 스타디움이다.

트와이스는 일본에서도 꾸준히 공연 규모를 확장해 왔다. 2018년부터 2020년까지 홀과 아레나급 공연장에서 시작해, 2022년에는 도쿄돔 3일 연속 공연을 성공적으로 마친 바 있다. 이후 오사카 얀마 스타디움 나가이, 도쿄 아지노모토 스타디움, 나고야 반테린 돔, 후쿠오카 페이페이 돔 등 주요 대형 공연장에서 단독 콘서트를 이어왔다.

한편 현재 피로골절 부상 회복을 위해 치료와 재활에 매진하고 있는 트와이스 멤버 다현은 의료진과의 소견을 바탕으로 신체에 무리가 가지 않는 최소한의 범위 내에서 이번 도쿄 공연을 시작으로 월드투어의 마지막 일정까지 함께할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지