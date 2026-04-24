장재훈 현대차 부회장 “中, 어려운 시장이지만 성공할 것”

장재훈 현대차그룹 부회장이 중국 시장을 두고 “가장 어려운 시장이지만 다시 한 번 재기해서 성공을 만들겠다”고 말했다. 현대차그룹은 24일 현지 맞춤형 모델 ‘아이오닉 V’를 공개하고 중국에서의 재도약을 꾀하고 있다.

장 부회장은 이날 중국국제전람센터 순의관에서 열린 베이징 국제 모터쇼(오토차이나 2026) 현대차 보도 발표회에서 기자들과 만나 “아이오닉 브랜드를 중국에 어떻게 전개할지, 비너스(V)부터 시작하지만 또 어떻게 달라질지에 집중하겠다”고 말했다.

24일(현지시간) 베이징 국제 모터쇼에서 열린 보도 발표회에서 장재훈 현대차그룹 부회장(왼쪽 다섯 번째), 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장(〃 네 번째) 등 주요 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다. 유지혜 기자

그는 “기술적으로 전동화, 스마트화는 이미 보편화됐는데 그 안에서 차별화되는 기술적 포인트를 중심으로 봐야 할 것 같다”며 “중국은 많이 얻어야 할, 또 많이 배워야 할 시장”이라고 했다.

장 부회장은 이날 현대차 부스를 찾은 쩡위친 CATL 회장, 장젠용 베이징자동차(BAIC) 동사장과 짧은 환담을 갖기도 했다.

현대차는 이번 모터쇼에서 중국 내 친환경차 브랜드로의 전환을 발표하고 전용 전기차 브랜드 ‘아이오닉’의 첫 번째 중국 전략형 모델 아이오닉 V를 공개했다. 아이오닉 V를 시작으로 향후 5년간 20종의 신차를 출시하고 연간 판매량을 50만대 수준으로 끌어올리겠다는 목표다.

이날 발표 연사로 나선 호세 무뇨스 현대차 사장은 “중국은 단순히 세계 최대 자동차 시장이 아닌 전기차와 소프트웨어 정의 차량 분야에서 가장 앞선 생태계를 갖춘 시장”이라고 강조했다.

그는 “글로벌 경쟁력을 확보하려면 이 시장에서 진정한 경쟁력을 입증해야 한다”면서 “중국 고객을 위한 현지 생산, 신에너지차 개발, 딜러 네트워크 확대, 공급망 현지화, 생산 구조 최적화 등 5가지 축에 집중할 것”이라고 했다.

현대차그룹의 자율주행 전략을 맡고 있는 박민우 현대차·기아 첨단차플랫폼(AVP)본부장(사장)도 이날 행사에 참석했다. 박 사장은 “저희의 최종 목표는 (기술) 내재화이고 현재 내재화를 위한 준비를 잘하고 있다”고 말했다.

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