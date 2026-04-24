이시언, 연프 MC 한혜진에 일침…"네 연애나 잘 해라"

배우 이시언이 모델 한혜진에게 일침을 날렸다.

23일 한혜진의 유튜브 채널에는 '108배하러 갔다가 1000배하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

배우 이시언이 모델 한혜진에게 일침을 날렸다. 유튜브 캡처

영상에서 한혜진, 이시언, 기안84는 강릉의 현덕사로 템플스테이를 떠났다.

가는 길에 기안84는 “누나 연프(연애 프로그램) 사회 보잖아”라고 말문을 열었다.

이시언은 "남 연애하지 말고 네 연애나 잘해. 배 놔라 콩 놔라 팥 놔라야. 네 것도 못하면서"라고 했다.

이에 한혜진은 "그러니까 더 객관적으로 볼 수 있는 것이야. 내가 연애를 하고 있어봐. 얼마나 다 좋아 보이겠어? 객관적일 수 가 없지. 그래서 난 객관적인 입장을 대변하기 위해서 연애를 안 하는 것"이라고 해명했다.

한혜진의 해명에도 불구하고 기안84와 이시언은 침묵했다.

한혜진은 “내 얘기 듣고 있어?”라고 물었고, 이시언은 “뭐라고 했다고?”라고 반문했다. 빈정이 상한 한혜진은 “아 됐어”라고 했다.

<뉴시스>

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