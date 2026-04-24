307억 사나이 노시환 돌아온 한화 완전체 타선으로 반등할까

한화 거포 노시환은 2026시즌을 앞두고 구단과 11년 총액 307억원의 KBO리그 역대 최장기간·최고액 계약을 체결하며 주목받았다. 하지만 시즌 개막 후 노시환은 극심한 타격 슬럼프를 겪었다. 13경기에서 타율 0.145, 3타점, OPS(출루율+장타율) 0.394에 그쳤다.

노시환은 특히 62타석에서 21개의 삼진을 기록하는 등 무기력한 모습을 보였다. 수비에서도 실책 3개를 범했고 결국 지난 13일 1군 엔트리에서 말소되기까지 이르렀다.

23일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 한화-LG경기. 4회 초 원아웃 한화 노시환이 1점 홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 연합뉴스

노시환은 지난 23일 2군 생활 열흘을 채우고 1군으로 복귀해 서울 잠실구장에서 열린 LG와 원정경기에 4번 타자 3루수로 선발 출전했다. 2회초 첫 타석에서 LG 선발 이정용에게 삼구삼진으로 물러나며 탄식이 쏟아졌다. 하지만 노시환은 1-2로 뒤진 4회초 1사에서 LG 두 번째 투수 함덕주를 상대로 볼카운트 2볼에서 가운데 몰린 시속 140㎞ 직구를 공략해 좌측 담을 넘기는 동점 솔로 홈런으로 시즌 마수걸이포를 작렬하며 복귀 신고와 함께 부활 신호탄을 쏘았다. 노시환의 홈런을 발판 삼아 한화는 8-4 승리를 거두며 연패 탈출에 성공했다. 노시환은 이날 4타수 2안타 1타점 1득점으로 멀티히트를 작성했다.

노시환의 복귀와 부활은 이번 시즌 초반 부진한 한화에는 중요한 전환점이 될 수 있다. 지난해 한화는 외인 에이스 원투펀치를 앞세운 팀이었다면 올해는 약해진 마운드를 화끈한 타격으로 메워야 하는 상황이었다. 하지만 노시환의 시즌 초반 부진 이탈은 이런 계획을 흐트러지게 만들었다.

그렇지만 노시환이 거포의 면모를 되찾아 준다면 페라자와 문현빈, 강백호, 채은성으로 이어지는 강력한 중심 타선을 구축하게 된다. 어느 팀 투수이건 이들을 쉽게 피해가기는 어렵다.

이제 한화는 24일부터 NC를 상대로 홈에서 주말 3연전에 돌입한다. 노시환이 여기서 제대로 타격감을 살려 나간다면 불안했던 한화 마운드도 좀 더 힘을 내주면서 팀 전체가 확실한 반등의 계기를 마련할 수 있을 것이라는 기대가 크다.

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