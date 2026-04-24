올해 첫 비브리오패혈증 발생…"해산물 섭취 주의하세요"

질병관리청 제공

올해 첫 비브리오패혈증 환자가 23일 발생해 방역당국이 해산물 섭취와 바닷물 접촉 등에 주의해달라고 당부했다.



24일 질병관리청에 따르면 40대 A씨가 지난 21일부터 다리 부위 부종과 수포, 통증 등으로 경기도 소재 병원에서 입원 치료를 받다가 전날 비브리오패혈증으로 확인됐으며 증상이 악화해 사망했다.



A씨는 비브리오패혈증 고위험군인 간질환 등 기저질환 보유자라고 질병청은 전했다.



비브리오패혈증은 비브리오패혈균 감염에 의한 급성 패혈증으로, 제3급 법정 감염병이다.



비브리오패혈균은 주로 바닷물, 갯벌, 어패류 등에 서식한다. 매년 바닷물 온도가 18도 이상으로 올라가는 4∼6월께 첫 환자가 나온 뒤 8∼10월에 많이 발생한다.



주로 비브리오패혈균에 오염된 해산물을 날로 먹거나 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 경우 감염된다.



우리나라에서도 매년 두 자릿수의 감염자와 사망자가 나온다. 지난해에는 68명이 감염돼 26명이 사망한 것으로 잠정 집계됐다.



비브리오패혈증에 걸리면 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다. 증상 시작 후 24시간 이내에 다리 쪽에 발진, 부종, 출혈성 수포 등이 생긴다. 이러한 증상이 나타나면 즉시 병원에 방문해 신속하게 치료받아야 한다.



특히 고위험군인 만성 간 질환자, 당뇨병 환자 등은 피부에 상처가 있을 때 가급적 바닷물 접촉을 피하고 어패류는 반드시 익혀서 섭취해야 한다.

<연합>

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