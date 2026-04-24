추미애 "경기도 반도체 벨트, 세계 최고 클러스터로 완성"

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보는 24일 "수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천을 잇는 메가 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다"고 말했다.

삼성전자 평택캠퍼스 방문한 민주당 추미애 경기지사 후보. 추미애 측 제공

그는 이날 삼성전자 평택캠퍼스를 방문한 자리에서 "경기도 반도체 벨트는 대한민국 산업의 핵심 축"이라며 "속도와 추진력으로 반드시 세계 최고의 반도체 클러스터를 완성하겠다"고 강조했다.



이어 "지방선거에서 승리한다면 대통령과 도지사, 시장, 국회의원이 확실한 원팀이 되는데, 원팀으로 끝까지 책임지고 결과로 증명하겠다"고 덧붙였다.



방문록에는 "반도체 강국 대한민국의 저력을 계속 이어가 주십시오"라고 적었다.



추 후보는 평택 일정을 마친 뒤 용인 첨단시스템반도체 국가산단 부지와 SK하이닉스 클러스터 공사 현장도 잇달아 방문했다.



이날 현장 행보에는 홍기원·김현정 평택 국회의원과 이상식·손명수·부승찬·이언주 용인 국회의원, 최원용 평택시장 후보, 현근택 용인시장 후보 등이 동행했다.

<연합>

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