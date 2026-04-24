‘구성 논란’에 위성락 “대통령 언급 후 후속조치 진행 중… 건설적 방향으로 조율 노력”

정동영 통일부 장관의 ‘구성 핵시설’ 발언을 둘러싼 논란에 관해 위성락 국가안보실장이 23일(현지시간) “정부 내에는 정책에 대해 여러 주장과 논의가 있고 그걸 항상 건설적인 방향으로 조율하려고 애를 쓰고 있다”고 말했다. 이재명 대통령이 해당 사안과 관련해 엑스(X)에 “사실인지 알아봐야겠다”고 한 데 대해선 위 실장은 “후속 조치들이 있다. 진전이 꼭 있는 건 아니지만 그런 과정은 진행되고 있다”고 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 23일(현지시간) 베트남 하노이의 한 호텔에 마련된 한국프레스센터에서 이재명 대통령 순방 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령의 베트남 국빈방문에 동행 중인 위 실장은 이날 하노이 현지에서 진행한 브리핑에서 정 장관 발언과 관련해 한·미 관계에 이상 기류가 있는 것 아니냐는 질문을 받고 “한·미 관계는 동맹관계이고 아주 밀접한 관계이기 때문에 때에 따라서는 다양한 현안들이 대두된다. 현안 논의를 하다 보면 모든 것이 다 의견의 일치를 이루지는 못한다”며 “지금의 몇 가지 현안들도 그러한 대상 중 하나”라고 답했다. 이는 정 장관 발언에 관한 양국 간의 인식 차를 인정한 것으로 풀이된다.

위 실장은 “통일부의 설명과 정 장관의 직접적 워딩에 따르면 이것이 미국이 우리에게 공유한 정보에 기초한 게 아니란 것이다. 오픈 소스에서 취득하고 있는 걸 얘기하는 것, 그러니까 미국이 공유한 정보를 유출했다고 보지는 않는 입장”이라며 “정 장관의 머릿속이나 기억 속에는 미국으로부터 온 정보와는 무관하다는 말씀을 반복적으로 하고 있다”고 말했다. 이어 “약간의 인식 차이”라며 “발언을 한 정 장관은 미국에서 온 정보를 ‘그런 거 들은 적 없다. 다른 오픈 소스에서 취득한 것을 얘기했을 뿐’이라고 하고, 미국은 자기들이 준 정보가 흘러간 거라고 생각하는 것 같다”고 부연했다.

위 실장은 “사안이 생긴 직후부터 한·미 간에는 많은 소통이 있다. 서로 일종의 출구를 찾으려고 노력하고 있다”며 “내용을 다 공개할 순 없지만 큰 줄거리는 미국에 설명하고 있다. 아직은 정리가 된 건 아니지만 계속 그런 노력을 해나가려고 한다”고 밝혔다. 이어 “미국과는 이 문제에 관해 많은 소통을 하고 있다. 정 장관도 직접 소통한 경우도 있었고 외교부, 외교채널, 저도 미국과 지금도 소통을 하고 있다”면서 “정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각하고 그런 방향에서 미국과 협의를 진행하고 있다”고 강조했다.

아울러 위 실장은 “서로 약간의 인식·이해의 차이인데 협의해서 조정할 수 있고, 앞으로 나아갈 길을 찾는 게 중요하다. 국내에서의 과도한 논란은 도움이 되지 않는다”며 정쟁 자제를 당부했다.

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