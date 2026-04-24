안세영·서승재-김원호, 이번엔 단체전 세계 정상 이끈다

여자 단식 최강자 안세영과 남자 복식 세계 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)를 앞세운 한국 배드민턴이 세계단체선수권대회 남녀 동반 우승에 도전한다.

박주봉 감독이 이끄는 한국 남녀 배드민턴 선수단은 24일 덴마크 호르센세에서 개막하는 제34회 남자단체 및 제31회 여자단체 세계배드민턴선수권대회에 출전한다. 남자 대회(토머스컵)는 1949년, 여자 대회(우버컵)는 1957년부터 시작한 이번 대회는 2년 주기로 열리는 단체전 최고의 권위를 자랑한다.

배드민턴 안세영(앞줄 오른쪽에서 여섯번째)과 배드민턴 대표팀 선수들이 지난 21일 인천국제공항 제2여객터미널에서 덴마크에서 열리는 2026 세계남여배드민턴 선수권대회에 출국하기 전 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

한국 배드민턴은 지난 2월 중국 칭다오에서 열린 2026 아시아남녀단체선수권에서 여자팀 우승의, 남자팀의 준결승 진출로 이번 대회 본선 진출권을 획득했다. 대회 본선에는 총 16개국이 참가하며, 조별리그는 4개 팀씩 4개 조로 나뉘어 진행된다. 각 조 1, 2위는 8강에 진출하며, 토너먼트를 통해 최후의 챔피언을 가린다. 경기는 단식 3게임과 복식 2게임까지 총 5게임으로 치러지며 3승을 거두면 승리하는 방식이다.

안세영이 이끄는 한국 여자대표팀은 2010년과 2022년 대회에 이어 세 번째 우승에 도전한다. D조에 편성된 여자 대표팀은 스페인(24일 오후 7시), 불가리아(26일 오후 7시), 태국(29일 오전 1시)을 상대해 조 1위를 노린다. 단식에선 안세영, 복식에선 이소희-백하나(이상 인천국제공항) 조가 팀을 이끈다.

올림픽과 세계선수권, 아시안게임 및 아시아선수권 개인전을 모두 우승해 그랜드슬램을 달성한 안세영은 2026 아이치·나고야 아시안게임 전 대표팀 동료와 호흡을 맞춰볼 수 있는 이번 우버컵에서 개인 통산 2번째 우승에 도전한다.

한국 남자 대표팀은 2008년과 2012년 대회에서 거둔 준우승이 역대 최고 성적이다. 남자 대표팀은 C조에 편성, 덴마크(25일 오전 1시30분), 대만(27일 오후 3시30분), 스웨덴(30일 오전 1시)을 차례로 상대한다. 남자복식 세계랭킹 1위를 지키고 있는 '황금 콤비' 김원호-서승재(이상 삼성생명) 조가 선봉에 서서 팀을 이끌 전망이다.

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