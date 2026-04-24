위성락 “쿠팡은 기업 문제… 한·미 간 안보 협의에 영향 주고 있는 건 사실”

위성락 국가안보실장이 쿠팡 문제와 관련해 “쿠팡은 기업의 문제지만 결국 쿠팡 문제가 한·미 간의 안보 협의에 영향을 주고 있는 것은 사실”이라고 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 지난 23일 베트남 하노이 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령의 국빈방문에 관한 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 베트남 국빈방문에 동행한 위 실장은 23일(현지시간) 하노이에서 진행한 브리핑에서 “쿠팡 문제는 양국 정부 간에 이슈화되기에는 기업적인 이슈인 점이 많다”며 “정부는 그동안 그런 방향의 연결이 바람직하지 않다고 보기 때문에 쿠팡의 문제는 법적 절차대로 진행하고 안보 협상은 안보 협상대로 진전해야 된다는 입장으로 미국과 많은 논의를 하고 있다”고 했다.

안보 협의에 진전이 이뤄지지 않고 있는 것과 관련해서는 위 실장은 “안보 협의가 지연되고 있는 것이 사실이고 그것이 동맹 관계 전체에 도움이 안 된다고 생각하기 때문에 지연시키면 안 된다, 조속히 재개해야 된다는 입장을 취하고 있다”고 말했다. 이어 “안보 협상에서 우리가 먼저 취한 조치가 있고 또 그것에 상응해서 우리가 또 받은 조치가 있다. 그것은 일정하게 균형점을 이루고 있다”면서 “계속 노력해서 여러분들에게 진전된 입장을 보고할 수 있기를 기대하고 있다”고 덧붙였다.

미국 공화당 의원들이 미국 기업 문제에 대해 우려하는 서한을 보낸 데 대해서는 “의원들이 보낸 서한도 저희가 주목해서 봤다”며 “그 문제는 또 그 문제대로 의원들과 접촉해 설명도 하고 이해를 제공하는 노력을 하고 있다”고 설명했다.

위 실장은 “미국이 기업에 대한 입장들을 표현할 수도 있다”면서도 “그건 하나의 원씽(one thing)이고 그것과 안보 협의가 연결되는 것은 또 다른 문제이기 때문에 저희는 분리해서 대응하려고 한다”고 강조했다. 이어 위 실장은 “우리의 외교 여러 영역에 대해 ‘한·미 관계가 어렵게 된 것 아니냐’ 걱정들을 많이 하는 것 같다”며 “동맹관계는 잘 케어하고 조율해야 되기 때문에 현안은 있을 수 있다”고 말했다. 이어 “그 현안을 잘 다뤄서 관계 전반을 꾸려나가겠다”면서 “너무 염려하지 않으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶다”고 덧붙였다.

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