성폭행 사건 무혐의에 허위자백 받으려 납치극 벌인 20대

성폭행 신고 사건이 무혐의로 끝나자 허위 자백을 받으려 납치극을 벌인 20대 여성과 그의 연인이 구속돼 재판에 넘겨졌다.



인천지검 형사2부(윤원일 부장검사)는 특수강도, 특수강요, 특수상해 등 혐의로 20대 여성 A씨와 30대 남성 B씨를 구속기소했다고 24일 밝혔다.



A씨 등은 지난달 22일 피해자 C씨 자택에 침입해 그를 결박한 뒤 흉기로 여러 차례 찌르고 현금 1천300만원을 빼앗은 혐의를 받고 있다.



A씨는 특수강간 혐의로 C씨를 고소한 사건이 경찰에서 무혐의 처분을 받자 허위 자백을 받아낼 목적으로 연인인 B씨와 범행에 나선 것으로 조사됐다.



이들은 흥신소를 이용해 C씨의 주거지를 파악하고 주변을 찾아 동향을 살피는 등 범행을 계획한 것으로 파악됐다.



검찰은 휴대전화 디지털 포렌식 등을 토대로 보완 수사를 진행해 C씨가 강요에 의해 허위 자백한 녹음 파일 등을 확보했다.



검찰은 A씨의 성폭행 신고 자체가 허위였을 가능성도 열어두고 무고 혐의가 성립하는지 여부를 추가로 검토할 계획이다.

<연합>

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