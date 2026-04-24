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與지도부, 인천 총출동… 송영길·박찬대·김남준 지원사격

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배민영 기자 goodpoint@segye.com

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정 대표, 박찬대에 “오리지널 인천人”
송영길엔 “민주당의 상징과 같은 분”
김남준엔 “국회의원 되면 이 대통령
국정 철학 국회에서 충분히 뒷받침”

더불어민주당 지도부는 24일 인천시장 후보인 박찬대 의원과 인천 연수갑, 계양을에서 각각 국회의원 보궐선거 출마 예정인 송영길 전 대표, 김남준 전 청와대 대변인을 지원하기 위해 인천에 총출동했다. 송 전 대표와 김 전 대변인을 전략공천하기로 결정한 지 하루 만이다.

송영길 더불어민주당 인천 연수갑 보궐선거 후보가 24일 오전 인천 연수구 정지열 더불어민주당 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 인사를 나누고 있다. 뉴시스
송영길 더불어민주당 인천 연수갑 보궐선거 후보가 24일 오전 인천 연수구 정지열 더불어민주당 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 인사를 나누고 있다. 뉴시스

정청래 대표는 인천 연수구에서 주재한 현장 최고위원회의에서 박 의원을 “절친”, “오리지널 인천사람”이라고 치켜세웠다. 또 “인천 발전을 이끌어갈 매우 중요한 지도자”라며 원내대표 시절 박 의원이 인천고법 및 해사국제상사법원 유치 법안 등을 앞장서 처리한 점을 강조했다.

 

정 대표는 송 전 대표에 대해선 “민주당의 상징과도 같은 분”이라며 “녹록한 지역이 아닌 연수구에서 승리할 확실한 필승카드는 송영길 밖에 없다는 생각에 이르렀다”고 했다. 김 전 대변인에 대해선 “말수는 적지만 행동은 굉장히 빠르고 결단력도 있어서 오늘의 이재명 대통령이 있기까지 김남준의 공로가 어찌 작다 할 수 있겠냐”고 평가했다. 그러면서 “김남준이 국회의원이 되면 이 대통령이 그리는 국정철학을 국회에서 입법으로 제도로 충분히 뒷받침할 것”이라고 했다. 이 밖에도 이언주·황명선·강득구·이성윤 최고위원 등이 잇달아 박 의원과 송 전 대표, 김 전 대변인의 장점을 부각하는 데 주력했다.

 

당 지도부는 당초 송 전 대표와 김 전 대변인이 나란히 계양을 공천을 희망해 교통정리 방안을 고심해 왔다. 계양을은 이 대통령이 21대 대선에 당선되며 의원직을 사퇴해 국회의원 보선이 열리는 곳이다. 이 대통령을 성남시장 시절부터 보좌한 김 전 대변인은 정통성 계승을 명분으로 이 지역 출마 뜻을 세웠다. 해당 지역에서 5선 의원을 지낸 송 전 대표는 2022년 지방선거 때 서울시장 선거에 출마하며 의원직을 사퇴했다. 이후 이 대통령이 해당 지역 보선에 출마해 첫 금배지를 달았다. 이 때문에 송 전 대표는 ‘선당후사’에 대한 당의 ‘보답’을 기대해 왔다.

정청래(앞줄 왼쪽 네 번째) 더불어민주당 대표와 박찬대(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 인천시장 후보를 비롯한 참석자들이 24일 오전 인천 연수구 정지열 더불어민주당 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 기념촬영 하고 있다. 뉴시스
정청래(앞줄 왼쪽 네 번째) 더불어민주당 대표와 박찬대(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 인천시장 후보를 비롯한 참석자들이 24일 오전 인천 연수구 정지열 더불어민주당 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 기념촬영 하고 있다. 뉴시스

민주당은 전날 정치 신인인 김 전 대변인을 계양을에, 인천시장까지 지내 지역 기반이 탄탄한 송 전 대표를 연수갑에 배치하는 것으로 결론 냈다. 송 전 대표가 자신의 정치적 고향인 인천을 떠나길 원하지 않는 점을 고려한 조치다. 연수갑은 박 의원이 인천시장에 나가면서 공석이 될 예정인 지역이다. 보수세를 뚫어야 하는 험지여서 송 전 대표의 중량감과 관록이 필요하다고 민주당은 판단했다.


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