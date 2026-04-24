‘크라켄’ 실제 있었나?…“고대에 19m 거대 문어 존재” 연구 결과 나와

북유럽 전설에 등장하는 괴물 ‘크라켄’을 연상시키는 거대 문어가 백악기 바다의 최상위 포식자였을 것이라는 가능성이 제기되면서 학계의 관심이 쏠리고 있다.

일본 홋카이도대학교 연구팀은 백악기 후기 해양에서 서식한 고대 문어 친척의 ‘부리(beak)’ 화석을 분석한 결과를 24일(한국시간) 국제 학술지 사이언스에 발표했다.

연구팀은 기존 화석 15개와 추가로 확보한 12개 표본을 재분석해 ‘나나이모테우티스 젤레츠키이(Nanaimoteuthis jeletzkyi)’와 ‘나나이모테우티스 하가르티(N. haggarti)’ 두 종을 확인했다. 분석 결과 이들 중 일부는 최대 7~19m까지 성장했을 것으로 추정됐다. 이는 현존 및 멸종을 포함해 가장 큰 무척추동물일 가능성이 있다.

거대 문어 상상도. 픽사베이

특히 연구팀은 부리의 마모 흔적에 주목했다. 어린 개체의 날카로운 부리가 성장하면서 둥글게 닳아 있었는데, 이는 단단한 껍데기나 뼈를 반복적으로 부순 결과로 해석됐다. 연구팀은 이를 근거로 해당 종이 강한 포식 활동을 했을 것으로 판단했다.

연구진은 “부리에서 관찰된 마모 패턴은 단단한 껍질과 뼈를 일상적으로 부수던 활발한 육식동물이었음을 시사한다”며 긴 팔을 이용해 큰 먹이를 붙잡아 분해했을 가능성을 제시했다.

이번 연구는 기존에 화석 자료가 부족했던 거대 연체동물의 존재와 생태를 새롭게 조명했다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 다만 이같은 해석에 대한 신중론도 나온다. 해당 종이 실제로 백악기 해양 생태계의 정점에 있었는지에 대해서는 추가적인 연구와 검증이 필요하다는 것이다.

이융남 전 서울대 교수는 해당 연구에서 사용된 ‘턱(jaw)’이라는 표현이 부정확하다고 지적했다. 그는 “문어의 구조는 척추동물의 턱이 아니라 ‘부리(beak)’로 발생학적으로 전혀 다른 구조”라고 설명했다.

서식 환경에 대한 해석도 엇갈린다. 화석이 발견된 지층이 연안·내해 환경으로 분석되는 만큼, 이들이 심해성 생물이 아니라 얕은 바다에 살았을 가능성이 크다는 것이다. 이 경우 먹이 역시 빠르게 헤엄치는 대형 해양 파충류보다는 갑각류나 조개류였을 것으로 추정된다.

이 교수는 “문어는 해저를 기어 다니는 특성이 있어 빠른 유영 능력을 가진 모사사우루스나 수장룡과 생활 영역이 달랐을 것”이라며 “최상위 포식자와의 직접 경쟁 가능성은 제한적”이라고 말했다.

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