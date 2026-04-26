“안녕하세요 화성봇입니다”…화성시, AI 검색 서비스 시작

경기 화성시가 챗(Chat)GPT 기반의 대화형 인공지능(AI) 검색 서비스 ‘화성in’의 운영을 시작했다고 26일 밝혔다.

화성시에 따르면 시 누리집을 방문한 이용자들은 시와 산하 공공기관 정보를 일일이 대화창을 열어 확인하지 않고도 한 화면에서 쉽게 찾을 수 있다.

화성in의 대화창. 화성시 제공

궁금한 사항을 대화형으로 입력하면 시청과 산하 공공기관 누리집에 게시된 정보, 각종 업무 매뉴얼, 민원 자료 등을 종합적으로 분석해 필요한 내용을 신속하게 제공한다.

시 누리집 첫 화면 우측에 있는 캐릭터 ‘코리요’를 누르면 “안녕하세요 화성봇입니다”라고 말하는 채팅 화면으로 넘어간다.

화성in은 음성지원 기능을 도입해 정보취약계층의 접근성과 편의성도 높였다. 다국어 서비스도 함께 제공해 이주노동자를 비롯한 외국인 이용자의 편의도 배려했다.

시는 화성in이 민원 응대의 신속성과 정보 전달의 정확성을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다.

화성시 관계자는 “'화성in은 시민이 시정 정보를 보다 편리하게 접하고, 필요한 민원 정보를 신속하게 얻을 수 있도록 돕는 통합 행정 창구 역할을 할 것”이라고 설명했다.

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