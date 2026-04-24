인천 찾은 정청래 "송영길, 민주당 상징…김남준, 그림자처럼 李대통령 보좌"

6·3 재보선 인천 지역 전략공천을 마친 정청래 더불어민주당 대표가 인천을 직접 찾아 송영길 전 대표, 김남준 전 청와대 대변인 지원사격에 나섰다.
정 대표는 24일 인천 연수구에서 현장 최고위를 열고 전날 인천 연수갑 보궐선거에 전략공천된 송 전 대표를 언급, "설명할 필요가 없을 정도로 대한민국의 정치 지도자"라며 "민주당의 상징과도 같은 분"이라고 했다.
그는 "(송 전 대표는) 계양을에서 5선을 하고 민주당 당대표를 하며 당의 물줄기를 튼 선구자이고 지도자"라고 했다. 다만 송 전 대표 공천 지역을 두고는 "대표로서 여러 고민이 많았다"고 했다.
정 대표는 "연수구에서 승리할 필승 카드는 송영길 밖에 없다는 생각에 이르렀다"며 "더 어려운 지역이 있다면, 더 큰 역할이 있다면 기꺼이 가는 것이 통 큰 지도자의 모습일 수 있겠다는 생각"이라고 했다.
정 대표는 "20여 년 같이 동고동락한 계양을 지역 주민과 잠시 이별을 해야 하는 마음이 어땠을까 하는 생각도 했다"며 "흔쾌히 당의 결정을 따라준 송 전 대표에게 감사한 마음"이라고 했다.
계양을 보궐선거에 전략공천된 김 전 대변인을 두고는 "이재명 대통령의 성남시장 시절부터 지근거리에서, 보이지 않는 곳에서 이재명이라는 정치인을 돋보이게 하기 위해 본인은 그림자처럼 보좌했다"고 했다.
정 대표는 "(김 전 대변인은) 말수는 적지만 행동은 굉장히 빠르고 결단력도 있다"며 "오늘의 이 대통령이 있기까지 김남준의 공로가 어찌 작다고 할 수 있겠나"라고 말했다.
이어 "국회의원이 되면 이 대통령이 그리는 국정철학을 국회에서 입법으로, 제도로 충분히 뒷받침할 인재"라며 "계양을을 대통령 국정철학에 맞게 발전시키는 역할을 충분히 할 수 있을 것"이라고 했다.
민주당은 전날 인천 연수갑에 송 전 대표를, 계양을에 김 전 대변인을 전략공천했다. 주말을 거쳐 다음 주께 경기 안산갑·평택을·하남갑 전략공천 논의를 이어갈 전망이다.
<뉴시스>
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