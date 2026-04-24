‘5세대 핫루키’ 이프아이, ‘헤이지 (데이지)’ 뮤비 1000만 뷰 돌파

‘5세대 핫루키’ 이프아이(ifeye)가 3집 타이틀곡 ‘헤이지 (데이지)(Hazy (Daisy))’로 유튜브 조회수 1000만 뷰 기록을 세웠다.

24일 하이헷엔터테인먼트에 따르면 이날 오전 10시 30분 기준 ‘헤이지 (데이지)’의 뮤직비디오 조회수가 1075만 뷰를 돌파했다.

‘헤이지 (데이지)’는 지난 15일 공개된 세 번째 EP ‘에즈 이프(As if)’의 타이틀곡이다.

뮤직비디오는 지난 22일 1000만 뷰를 기록하고 가파르게 조회수를 올리고 있다. 특히 글로벌 팬들의 관심이 높다.

이로써 이프아이는 데뷔곡 ‘너디(NERDY)’를 시작으로 미니 2집 타이틀곡 ‘알 유 오케이?(r u ok?)’ 이번 ‘헤이지 (데이지)’까지 3연속 뮤직비디오 1000만 뷰를 달성하는 성과를 거뒀다.

특히 ‘헤이지 (데이지)’ 뮤직비디오는 몽환적이면서도 부드러운 사운드를 바탕으로, 감각적인 영상미와 멤버들의 한층 성숙해진 비주얼이 어우러지며 높은 몰입도를 자랑한다.

이러한 완성도가 입소문을 타며 조회수 상승을 견인한 것으로 보인다.

팬들은 “노래도 좋고 뮤직비디오가 너무 예쁘다”, “음악이 중독성이 있고 뮤직비디오 완성도가 높다”, “노래에서 꽃향기가 나니 순식간에 핑크빛 미소녀가 된 기분이 든다” 등 뜨거운 반응을 보냈다.

사진=하이헷엔터테인먼트 제공

이프아이는 컴백 첫 주 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로, KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 그리고 MBC M ‘쇼 챔피언’까지 음악방송을 연달아 소화하고 있다.

이프아이는 “눈과 귀를 모두 만족시키는 무대를 보여드리고자 노력했는데, 그 마음을 알아봐 주신 것 같아 감사하다”며 “앞으로 이어질 활동에서도 더 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

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