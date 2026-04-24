AI 기업이면 혁신 인프라 무료 이용…경기도경제과학진흥원, ‘멤버십’ 공모

경기도의 대표 과학기술·경제정책 지원기관인 경기도경제과학진흥원이 다음 달 6일까지 ‘인공지능(AI) 멤버십’ 신규 참가 기업을 모집한다.

이번 공모는 AI 기술을 산업 전환의 핵심 도구로 활용할 기업을 발굴하고, 도내 기업의 AI 도입을 촉진하는 데 방점이 찍혔다.

경기도경제과학진흥원

대상은 기업 규모와 위치를 따지지 않는다. AI 기술이나 서비스를 보유한 기업이면 모두 신청이 가능하다. 다만, 50개 사를 선정하는 과정에서 도내 기업에는 일부 가산점을 부여한다.

선정된 기업에는 1년간 혜택이 주어지며 평가를 거쳐 연장이 가능하다. 해당 기업에는 AI 혁신클러스터 내 공용 업무 공간과 스마트 공유 오피스 시스템이 지원된다. 클러스터에 입주하지 않더라도 입주기업과 동일하게 공간을 이용할 수 있다.

이번 공모와 별개로 기술개발, 실증·사업화, 해외시장 진출 등 AI 기업성장 프로그램을 지원하는데, 멤버십 기업에는 선발 과정에서 우대 혜택이 주어진다. 임대료·관리비가 면제되는 판교, 부천, 시흥, 의정부, 하남 등 도내 AI 클러스터 입주기업 모집 때도 가산점을 받을 수 있다.

신청은 온라인 경기기업비서 누리집에서 할 수 있다.

김현곤 경과원장은 “경기도의 AI 멤버십은 기업이 별도 비용 부담 없이 혁신 클러스터 인프라를 활용할 수 있는 프로그램”이라며 “AI 기술을 산업 현장에 적용하려는 기업이 유연하게 성장하도록 지원하겠다”고 말했다.

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