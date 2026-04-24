야말·그나불리·이키티케…월드컵 앞두고 주축 선수들 부상 주의보 발령

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 각국 주축 선수들이 부상으로 쓰러져 팬들을 긴장시키고 있다.

대표적으로 스페인 대표팀 에이스 라민 야말(바르셀로나)이 지난 23일 스페인 바르셀로나 캄 노우에서 열린 2025∼2026 스페인 프리메라리가 33라운드 셀타 비고와 경기에서 햄스트링 통증을 호소하며 교체됐다. 그라운드에 쓰러졌던 야말은 일어나지 못하고 루니 바르다지와 교체돼 월드컵 출전이 어려운 것 아니냐는 우려의 목소리가 나왔다. ‘제2의 메시’로 불리는 야말의 부상이 심각하면 바르셀로나는 물론 스페인 대표팀에도 큰 악재일 수박에 없다.

바르셀로나 라빈 야말이 지난 23일 스페인 바르셀로나 캄 노우에서 열린 2025∼2026 스페인 프리메라리가 33라운드 셀타 비고와 경기에서 햄스트링 통증을 호소하며 쓰러져 있다. 바르셀로나=AP연합뉴스

그나마 다행인 것은 야말이 라리가 시즌은 더 이상 뛸 수 없지만 월드컵 출전은 가능할 것으로 보인다는 점이다. 바르셀로나 구단은 24일 “야말이 햄스트링 파열 진단을 받았으며 수술 없이 보존적 치료를 진행한다”고 발표했다. 이에 따라 야말은 올 시즌 남은 6경기에 결장한하지만 월드컵에는 출전 가능할 것으로 예상된다. 스페인 대표팀은 다음 달 15일 미국 애틀랜타에서 카보베르데와 조별리그 첫 경기를 치른다. 이후 사우디아라비아, 우루과이와 함께 H조 일정을 소화할 예정이다.

야말은 개인 SNS를 통해 “팀이 가장 필요할 때 함께하지 못해 고통스럽다”면서도 “이번은 끝이 아니라 잠시 멈춤일 뿐이며 더 강해져 돌아오겠다”고 밝혔다.

주축 선수의 부상에 울상인 대표팀은 스페인뿐만 아니다. 프랑스도 최근 위고 에키티케(리버풀)의 부상으로 울상이다. 에키티케는 지난 15일 파리 생제맹과 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 8강 2차전에서 아킬레스가 파열돼 회복까지 최소 8개월의 시간이 필요, 생애 첫 월드컵 출전이 무산됐다.

독일은 세르주 그나브리(바이에른 뮌헨)가 지난 19일 팀 훈련 도중 오른쪽 허벅지 내전이 파열되는 큰 부상을 당해 월드컵에 출전이 힘들어졌다. 그나브리는 "독일 대표팀과 함께하는 월드컵 꿈은 안타깝게도 끝났다. 집에서 팀을 응원하겠다"고 아쉬움을 토로했다.

브라질 이스테방 윌리앙(첼시)도 최근 맨체스터 유나이티드와 경기에서 햄스트링을 다쳐 몸 상태를 주시하고 있지만 수술 가능성이 높다. 이스테방은 지난해 10월 한국을 상대로 멀티골을 넣었다.

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