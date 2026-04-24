3년 새 상호 3번 바꾼 다단계업체…공정위 "거래 주의해야"

공정거래위원회 1분기 다단계판매업자의 주요정보 변경사항을 공개한다고 24일 밝혔다.



공정위에 따르면 지난달 말 기준 다단계판매업 등록업체는 116개사였으며, 1분기 중 신규등록 2건, 폐업 1건, 상호·주소변경 7건 등 모두 10건의 변경사항이 있었다. 폐업한 업체는 에스디플랫폼이다.



2023년 2분기부터 올해 1분기까지 3년 사이에 상호나 주소를 모두 5차례 이상 변경한 업체도 2개 있었다.



예를 들어 바이디자인코리아 유한회사는 제이브이글로벌 유한회사, 한국프라이프 유한회사로 이름을 바꿨다가 작년 12월에는 아오라파트너스 유한회사로 다시 변경했다. 주소는 2차례 바꿨다.



㈜바이온글로벌은 ㈜엠트리글로벌, ㈜골드트리글로벌로 이름을 바꿨다가 근래에 폐업한 것으로 전해졌다.



공정위는 "상호나 주된 사업장 주소 등이 자주 바뀌는 사업자의 경우 환불이 어려워지는 등 예상치 못한 피해가 발생할 가능성이 있다"며 "이런 업체와 거래할 때는 더욱 주의할 필요가 있다"고 당부했다.



다단계 판매업자 상세 정보는 공정위 홈페이지(www.ftc.go.kr)에서 확인할 수 있다.

<연합>

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