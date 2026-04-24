이소라, '90년대 제니' 영광의 슈퍼모델 시절…30년 후 지금은

슈퍼모델 이소라가 영광의 과거를 돌아본다.

26일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '소라와 진경'에서 이소라가 파리 패션위크 무대에 서기 위해 커리어를 돌아보는 포트폴리오를 정리하며 레전드 커리어를 되짚어본다.

MBC '소라와 진경'

'소라와 진경'은 90년대를 풍미한 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 20대의 열정을 불태웠던 런웨이에 다시 한번 도전하는 과정을 따라가는 리얼리티 프로그램이다.

이소라는 대한민국 최초 모델 선발 대회였던 '제1회 슈퍼모델 선발 대회' 우승자로 혜성처럼 등장했다. 이후 그녀의 20대 시절은 그야말로 '90년대의 제니'라 불릴 만큼 광고 퀸의 자리를 차지하며 탄탄대로 전성기였다. 샴푸, 화장품, 청바지, 음료 등 당대 최고 스타들만 거쳐 간 광고를 섭렵했고 각종 잡지 커버를 장식했다.

특히 1998년 출시돼 누적 판매량 100만 장을 돌파했다고 알려진 '이소라 다이어트 비디오'는 대한민국 홈트레이닝의 시초이자 지금까지도 꾸준히 클래식으로 회자한다. 이후 패션 서바이벌의 원조 '프로젝트 런웨이 코리아'의 전 시즌 MC를 맡아, 1세대 모델의 카리스마를 발산했다. 이처럼 첫 방송에서는 그의 화려한 이력을 재조명하며, 모델 재도전기에 힘을 실을 예정이다.

한편 화려한 커리어와는 달리, 엉뚱하고 소탈한 그녀의 일상도 공개된다. 아침에 일어나자마자 평소 취미인 '탐조'를 하고 새 사진을 찍어 사회관계망서비스 계정에 폭풍 올리는가 하면, 정신력 관리를 위해 큐브 맞추기에 몰두한다고. 모델 이소라와 인간 이소라의 갭 역시 색다른 재미를 선사할 전망이다.

첫 방송을 기다리는 시청자들에게 이소라가 직접 남긴 관전 요소도 눈길을 끈다. "촬영하는 매일매일 새로운 관문을 지나면서 결과와 상관없이 '도전'했다는 것만으로도 큰 에너지를 느꼈다"라며 "시청자분들도 같은 호흡으로 저희의 여정을 함께 해주시길 바란다. '도전' 앞에서 망설이고 계신 분들께 작은 힘이 됐으면 좋겠다"고 전했다.

26일 밤 9시 10분 첫 방송.

<뉴스1>

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