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박형준 27일 조기등판·전재수 29일 사퇴…불붙는 부산시장 선거

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6·3 부산시장 선거에서 여야 후보로 결정된 박형준 부산시장과 전재수(북갑) 더불어민주당 국회의원이 각각 다음 주 본격적인 선거운동에 뛰어든다.

24일 부산시와 정치권에 따르면 박 시장은 27일 직무 정지 후 선관위에 예비후보로 등록할 예정이다.

박형준 부산시장(왼쪽), 더불어민주당 전재수 국회의원. 뉴스1·연합뉴스
박형준 부산시장(왼쪽), 더불어민주당 전재수 국회의원. 뉴스1·연합뉴스

당내 경선 전에는 5월 공식 선거운동 기간 전까지 현직 프리미엄을 활용하는 것을 고려했지만, 계속된 여론조사에서 전 의원에 밀리는 결과가 나오자 일찍 선거전에 돌입하기로 한 것이다.

애초 더 이른 날짜에 선거운동을 시작하는 것도 검토했지만 의회 출석 등 시장으로서 책임을 지기 위해 날짜를 조율해왔다.

박 시장은 당내 경선 경쟁자였던 주진우(해운대갑) 의원이 상임선대위원장을 맡고 지역 국회의원 등을 주축으로 계파를 가리지 않는 용광로 선대위를 구성한다는 계획이다.

전 의원은 29일 의원직을 사퇴하고 예비후보 등록을 할 것으로 전망된다.

이는 지난 20일 정청래 민주당 대표가 "민주당 광역단체장 후보로 당선된 현역 국회의원들은 29일에 일괄 의원직 사퇴서를 제출할 예정"이라고 밝힌 데 따른 것이다.

앞서 전 의원 역시 "정치적 유불리에 따라 선거를 할지 말지 고려하지 않는다"며 보궐선거가 가능한 시점에 사퇴하겠다는 의지를 보여왔다.

전 의원은 박재호 전 국회의원을 선대위 본부장으로 두고 나머지는 실무 중심의 선대위를 꾸려 '일하는 선대위'를 만들겠다는 구상이다.

최근 일부 여론조사에서 박 시장과 전 의원의 지지도 격차가 좁혀진 상황에서 부산글로벌허브도시 특별법 등을 두고 장외에서도 불붙은 두 후보 간의 설전이 예비후보 등록으로 더 뜨겁게 진행될 것으로 보인다.

<연합>


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