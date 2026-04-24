전국 맑고 일교차 커…대기 건조로 산불 조심 [오늘날씨]

금요일인 24일은 전국이 대체로 맑은 가운데 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

서울 낮기온이 29도까지 오르는 등 초여름 더위가 이어진 지난 19일 서울 노원구 불암산 나비정원에서 열린 ‘2026 불암산 철쭉제’를 찾은 아이들이 물놀이를 하고 있다. 뉴시스

건조특보가 발효된 서울을 포함한 일부 중부 내륙과 강원도·경북 북부를 중심으로 대기가 매우 건조하니 산불 등 화재 예방에도 주의를 기울이는 것이 좋겠다.

강원 내륙·산지와 경북 내륙 등을 중심으로는 얼음이 어는 곳이 있으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 10.4도, 인천 12.1도, 수원 9.3도, 춘천 4.1도, 강릉 6.3도, 청주 9.3도, 대전 8.3도, 전주 10.2도, 광주 12.3도, 제주 12.4도, 대구 6.8도, 부산 11.1도, 울산 9.2도, 창원 9.9도 등이다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 23도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 18도, 청주 24도, 대전 25도, 전주 25도, 광주 24도, 대구 21도, 부산 20도, 제주 18도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.5m, 서해 0.5~2.0m, 남해 1.0~3.5m로 예상된다.

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