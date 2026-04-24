트럼프 “이란에 핵무기 사용 안 한다…재래식도 충분”

도널드 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 미국과 갈등을 이어가고 있는 이란에 대해 핵무기를 사용하지 않겠다는 입장을 분명히 밝혔다.

로이터연합

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 ‘의료비 절감’ 관련 행사에서 ‘이란에 핵무기를 사용할 의향이 있느냐’는 질문에 “아니다”라고 답했다.

이어 “핵무기 없이도 재래식 방식만으로 이미 그들을 완전히 초토화할 수 있는데 왜 핵무기를 쓰겠느냐”며 “핵무기는 사용하지 않을 것이다. 누구도 결코 사용해선 안 된다”고 강조했다.

다만 질문을 던진 기자를 향해 “왜 그런 질문을 하느냐”고 반응하며 불편한 기색도 드러냈다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 7일 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 이란을 겨냥해 “오늘 밤 한 문명 전체가 사라질 수 있다”는 취지의 글을 올리면서, 핵무기 사용 가능성을 시사한 것 아니냐는 해석이 제기된 바 있다.

이날 발언은 이러한 논란을 의식해 핵무기 사용 의사가 없음을 명확히 선을 그은 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이란과의 종전 및 비핵화 협상과 관련해 “대화를 이어가고 있지만, 그들은 지금 누가 나라를 이끌고 있는지조차 모를 정도로 혼란에 빠져 있다”고 주장했다.

이어 “서두를 생각은 없다”며 “핵무기를 가진 위험한 세력으로부터 미국과 전 세계가 안전해질 수 있는, 훌륭한 합의를 원한다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지