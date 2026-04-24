美, 세 번째 항모 중동 도착…이란 해상로 전방위 압박

미국이 중동 해역에 세 번째 항공모함을 추가 배치하며 이란을 겨냥한 군사적 압박을 한층 강화했다.

23일(현지 시간) 미 중부사령부에 따르면 USS 조지 H.W. 부시함 항공모함이 아프리카 남단을 돌아 중동에 도달한 뒤 현재 인도양에서 작전을 준비 중이다. 이로써 미국은 중동 일대에 항공모함 3척을 동시에 운용하는 체제를 갖추게 됐다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 현재 에이브러햄 링컨함은 아라비아해에, 제럴드 R. 포드함은 홍해에 각각 배치돼 있다. 세 전단은 주요 해상로를 따라 분산 전개되며 이란 관련 해상 활동을 전방위로 감시·통제하는 역할을 맡고 있다.

미국이 중부사령부 작전 구역에 항공모함 3척을 동시에 배치한 것은 2003년 이라크전 개전 이후 처음이다. 당시 미 해군은 대규모 해상 전력을 집결시켜 초기 공세를 지원한 바 있다.

미국은 기존의 봉쇄 조치에 더해 제재 대상 유조선과 이란산 원유를 운반하는 비밀 유조선에 대한 승선 검사도 시작했다.

<뉴시스>

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