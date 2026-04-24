김용범 정책실장, 삼성전자 파업 문제에 “슬기롭게 대화 통해 해결되길”

삼성전자 노동조합의 파업 가능성이 제기되는 가운데 김용범 청와대 정책실장은 23일(현지시간) “슬기롭게 대화를 통해 해결되기를 바란다”는 입장을 밝혔다.

김용범 정책실장이 23일(현지시간) 베트남 하노이의 한 호텔에 마련된 한국프레스센터에서 한-베트남 비즈니스 포럼 관련 브리핑을 하기 위해 입장하고 있다. 뉴스1

이재명 대통령의 베트남 국빈방문에 동행한 김 실장은 이날 하노이 현지에서 진행한 브리핑에서 삼성전자 노조가 성과급 상한 폐지를 요구하며 파업 압박을 이어가는 상황과 관련해 “최근 대통령이 여기에 대해 따로 언급하거나 하지는 않았다”며 “비서실장 주재 일일 상황 점검 안건 보고에서 논의된 내용들을 받는데, 특별히 아직 그렇게 노사가 극한으로 가는 단계가 아니라 잘 해결하지 않을까 보고 있다”고 말했다. 이어 김 실장은 “아직 우리 쪽에서 특별한 문제로 그렇게 인지하고 있지 않다”며 “아직 삼성전자 노사 문제에 대해서는 슬기롭게 잘 대화를 통해 해결되기를 바란다는 정도”라고 덧붙였다.

김 실장은 최근 화물연대 집회 현장에서 발생한 조합원 사망 사고에 대해서는 “오히려 더 걱정을 해서 우리가 지켜보고 있다”며 “고용노동부에서 현장과 잘 대화를 하고 있어서 천만다행”이라고 밝혔다.

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