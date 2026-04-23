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이탈리아, 이란 대신 월드컵 출전 제안에 ‘모욕감’

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안경준 기자 eyewhere@segye.com

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2026년 북중미 월드컵 본선에 이란 대신 이탈리아를 출전시키자는 제안에 이탈리아가 ‘출전권은 경기장에서 따야한다’며 냉담한 반응을 보였다.

 

23일(현지시간) 현지 안사통신에 따르면 안드레아 아보디 이탈리아 체육부 장관은 이날 기자들과 만나 이란을 대신한 월드컵 출전 제안에 “적절하지 않다”고 밝혔다.

안드레아 아보디 이탈리아 체육부 장관. AP연합뉴스
안드레아 아보디 이탈리아 체육부 장관. AP연합뉴스

아보디 장관은 “월드컵 본선 출전권은 경기장에서 따내야 한다”며 “이런 식의 대체는 기술적으로도 가능하지 않다”고 강조했다.

 

루치아노 부온필리오 이탈리아 올림픽위원장도 “가능하다고 생각하지 않고 또 모욕감도 느낄 것”이라며 “월드컵 본선 진출은 스스로 쟁취해야 한다”고 말했다.

 

파이낸셜타임스(FT)에 따르면파올로 잠폴리는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에게 이란 대신 이탈리아를 월드컵 본선에 출전시키자고 제안했다.

 

잠폴리는 이탈리아 밀라노 출신 전직 모델 에이전트이자 사업가로 트럼프 대통령의 글로벌 파트너십 특사이자 측근으로 알려졌다.


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