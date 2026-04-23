경주시, i-SMR 1호기 유치 '총력전'… 경북도·포항시 협력

경북 경주시가 경북도와 포항시, 지역 대학들과 손을 맞잡고 소형모듈원전(SMR) 1호기 유치에 적극 나섰다.

경주시는 23일 시청 대외협력실에서 경북도, 포항시, 지역 4개 대학과 '경주 i-SMR 초도호기 부지 유치'를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

'경주 i-SMR 초도호기 부지유치' 업무협약식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이날 협약에는 포스텍, 한동대학교, 동국대학교 WISE캠퍼스, 위덕대학교 등 4개 대학이 참여했다.

이번 협약은 SMR 건설부지 공모에 공동 대응하고 탄소중립 에너지 허브 구축을 위한 상생협력 차원에서 마련했다.

주요 협약 내용은 △경주 SMR 초도호기 부지 유치 △수소환원제철 전환 전력 공급 △SMR 기반 수소 생산 및 전문인력 양성 △분산에너지 특화지역 지정 등이다.

특히 경북도와 경주시, 포항시는 SMR 유치를 핵심 과제로 삼고 광역 협력체계를 강화하기로 했다.

지역 대학들도 핵심 파트너로 참여해 SMR 전문 인력 양성과 산업단지 연계 인재 공급에 힘을 보탤 계획이다.

혁신형 SMR(i-SMR) 조감도.

경주시는 이번 협약을 통해 SMR 초도호기 유치를 위한 실질적 협력 기반을 마련한 것으로 평가하고 있다.

경북도와 경주시는 그동안 동경주를 중심으로 연구개발부터 상용화까지 SMR 전주기 기반 구축에 공을 들여왔으며, 건설부지 유치 공모에 대비해 TF팀 구성, 자문회의, 국회 포럼, 시민 설명회 등 다양한 유치 활동도 이어가고 있다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "지자체와 대학, 관련 기관이 긴밀히 협력해 반드시 SMR 1호기 유치에 성공하고 차세대 에너지 산업 중심지로 도약하겠다"고 말했다.

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