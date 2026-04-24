[청와대 스케치] 李대통령 “베트남의 성공은 우리 모두의 성공…성장 목표 달성 함께하자”

이재명 대통령은 베트남 국빈방문 이틀 차인 23일(현지시간) 베트남 서열 2·3위의 고위 인사들을 연이어 만나면서 양국 간 관계 발전 방안 등을 폭넓게 논의했다. 이 대통령은 이달 초 출범한 베트남 신임 지도부 전원과 회동하며 양국 관계의 장기적이고 안정적인 발전을 위한 협력 기반을 다졌다는 평가가 나온다.

한∙베트남 비즈니스 포럼에도 참석한 이 대통령은 “30여년 동안 쌓아온 양국의 변치 않는 우정이야말로 우리 앞에 닥친 복잡한 변화에 대응할 가장 확실한 답”이라며 양국 기업 간 교류 협력 확대 필요성을 강조했다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이 총리실에서 열린 레 민 흥 베트남 총리와의 면담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

①李 “새 ‘홍강의 기적’ 함께 만들어나가자”

이 대통령은 이날 하노이 베트남 총리실에서 베트남 서열 2위인 레민흥 총리와 면담을 갖고 “역내 경제 성장의 견인차인 베트남의 성공은 우리 모두의 성공이기도 하다”며 “한국은 신뢰할 수 있는 협력 동반자로서 베트남의 성장 목표 달성에 함께하고 싶다”고 밝혔다.

이 대통령은 한국의 성장 경험을 언급하며 에너지와 교통, 금융 인프라의 중요성을 강조했다. 이 대통령은 “안정적인 에너지와 물류의 흐름이 산업을 지탱하고 효율적인 금융 인프라가 자금의 흐름을 가속화한다”며 “한국 정부가 베트남 정부와 함께 경제 발전의 신성장 동력인 원전·교통 인프라·에너지 등에서의 전략적 협력을 강화해감으로써 새로운 ‘홍강의 기적’을 함께 만들어나갈 수 있도록 많은 관심과 배려를 부탁드린다”고 말했다.

레민흥 총리는 “이 대통령의 방문이 향후 양국 관계 발전을 더욱 실질적이고 효과적이며 포괄적으로 추진하는 데 새로운 동력을 제공할 것이라고 확신한다”며 이 대통령에게 김민석 국무총리에 대한 베트남 방문 초청 의사를 전해달라고 부탁했다.

이 대통령은 이어 베트남 국회를 방문해 베트남 서열 3위 쩐타인먼 국회의장과도 면담하고 오찬을 함께했다. 이 대통령은 면담에서 “한국과 베트남은 상호 3대 교역 파트너이고 한국은 베트남의 최대 투자 유치 국가”라며 “국가 발전과 제도 정비를 이끄는 베트남 국회가 양국 관계 발전을 일관되게 지원해 준 덕분에 이러한 성과를 낼 수 있었다”고 했다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 국빈 방문 환영 만찬에서 건배하고 있다. 연합뉴스

②靑 “베트남, 원전 건설 등 韓 참여 환영 뜻”

이 대통령과 배우자인 김혜경 여사는 전날 또럼 당서기장 겸 국가주석 부부가 주최한 국빈만찬에 참석했다. 이 대통령은 모두발언에서 “대한민국은 언제나 변함없는 동반자로서 베트남과 함께하겠다”며 “오늘 우리가 함께 나눈 비전과 약속들은 수많은 협력의 물줄기가 돼 흐르고 마침내 양국 공동 번영이라는 큰 바다에서 함께 만날 것”이라고 말했다. 이 대통령은 모두발언 후 건배사로 ‘당신의 건강을 위하여’라는 의미의 “쭉쓲쾌(Chúc sức khoẻ)”를 외쳤다.

위성락 국가안보실장은 이날 현지 브리핑에서 “이 대통령과 또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석은 전날 가진 정상회담에서 양국이 서로의 발전을 견인할 가장 신뢰할 수 있는 파트너라는 데 인식을 같이했다”며 “또럼 서기장은 베트남 원전 건설 등 에너지 전환 과정에서 한국 기업의 참여를 환영한다고 했다”고 밝혔다. 다만 그는 베트남 닌투언 원전 건설사업 등 구체적인 프로젝트 참여 계획이 논의됐느냐는 취지의 질문에는 “아직은 초기 단계의 논의가 진행 중으로, 사업 전반에 대한 타당성이나 리스크 등을 살펴보는 중”이라고 했다. 방위산업 분야에 대해서는 “압도적인 성과가 나온 것은 아니지만, 앞으로 기술협력이나 공동생산, 공동개발 등을 확대해 보기로 했다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 23일(현지시간) 베트남 하노이 한 호텔에서 한-베트남 비즈니스 포럼에 앞서 열린 사전 간담회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

③李대통령 “양국의 변치 않는 우정, 복잡한 변화에 대응할 가장 확실한 답”

이날 열린 한∙베트남 비즈니스 포럼에는 이 대통령과 레민흥 총리를 비롯한 최태원 대한상공회의소 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장 등 양국 정재계 인사 500여명이 참석했다. 이들은 양국 협력 강화 방안을 논의하며 70여건의 양해각서(MOU) 및 계약을 체결했다.

이 대통령은 사전 간담회 인사말에서 “제조업 협력을 강화해 반도체, 전기차 등 첨단산업 분야로 협력의 지평을 과감히 넓혀가야 한다”며 “첨단산업에 필수적인 희토류, 요소수 등 에너지 자원 분야의 공급망을 연계 강화해나가는 것도 매우 중요한 과제”라고 말했다. 이 대통령은 ​포럼 축사를 통해서도 “지금 우리는 국제 경제 질서가 근본적으로 흔들리는 중대한 격변기의 중심을 지나고 있다”며 “30여년 동안 쌓아온 양국의 변치 않는 우정이야말로 우리 앞에 닥친 복잡한 변화에 대응할 가장 확실한 답”이라고 강조했다. 그러면서 이 대통령은 베트남의 국부 호찌민 주석이 남긴 ‘이불변 응만변(以不變, 應萬變·변하지 않는 것으로 모든 변화에 대응한다)’이라는 말을 언급하며 양국 간의 변치 않는 신뢰관계가 절실하다는 점을 부각했다.

최 회장은 포럼 환영사에서 “한국 기업들은 베트남을 기회의 땅이라고 이야기하지만, 베트남은 더이상 기회의 땅이 아니라 함께 미래를 만들어나가는 우리의 파트너라고 말씀드리고 싶다”며 “양국 관계가 이제는 한 단계 더 도약할 시점”이라고 강조했다.

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