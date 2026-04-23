경북문화관광공사, 세계 최초 '수소 폐열 활용 골프장' 만든다

경북문화관광공사가 세계 최초로 수소연료전지 발전 과정에서 발생하는 폐열을 골프장 운영에 활용하는 탄소중립 모델 구축에 본격 나섰다.

김남일(왼쪽) 경북문화관광공사 사장과 서라벌도시가스 김준석 대표이사가 수소연료전지를 통한 친환경 골프장 운영 업무 협약을 맺고 있다. 공사 제공

공사는 22일 보문골프클럽에서 서라벌도시가스㈜와 '친환경 골프장 운영 및 신재생에너지 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 공사가 추진 중인 ESG 경영의 일환으로, 보문골프클럽을 거점으로 실질적인 탄소중립 모델을 구현하기 위해 마련했다.

협약에 따라 두 기관은 보문골프클럽 유휴부지에 수소연료전지 발전시설을 설치하고, 발전 과정에서 발생하는 폐열을 클럽하우스와 사우나 시설 등에 활용할 계획이다.

경북문화관광공사와 서라벌도시가스가 22일 보문골프클럽에서 친환경 골프장 운영 및 신재생에너지 활성화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

공사는 산업시설이나 아파트 단지에서 수소연료전지 폐열을 재활용한 사례는 있었지만, 골프장에서 운영 에너지로 직접 활용하는 경우는 국내외에서 전례를 찾기 힘든 시도라고 설명했다.

서라벌도시가스는 발전설비 설치와 운영·관리를 맡아 전기와 폐열을 효율적으로 재활용하는 역할을 수행한다.

김남일 공사 사장은 "보문골프클럽을 시작으로 지속가능한 친환경 관광 인프라를 구축하고 관광 분야 ESG 경영의 새로운 이정표를 세우겠다"고 말했다.

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