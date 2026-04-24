부천시 ‘일회용품 없는 공공청사’ 선언

경기 부천시가 공공청사와 관내 대학 중심으로 다회용품 사용에 앞장서고 폐가전 수거체계 개선 및 자발적 분리배출을 강화한다.



부천시는 매월 10일을 ‘일회용품 청사 반입 금지의 날’로 정해 공공부문부터 실천에 나섰다고 23일 밝혔다. 시는 캠페인 당일에 부서 방문 안내와 홍보로 참여를 독려한다. 점심시간 전후 청사 출입구에서 일회용품 미반입을 유도하고 있다.

부천시 직원들이 1층 로비에 설치된 텀블러 세척기를 이용하고 있다. 부천시 제공

시는 다회용컵 사용 기반도 확대했다. 시청, 구청, 도서관, 체육시설, 대학 등 15곳에 텀블러 세척기 18대를 설치해 위생적으로 관리할 수 있는 여건을 마련했다. 또 가톨릭대·부천대·서울신학대·유한대와 추진 중인 ‘캠퍼스 컵’ 사업도 안정적으로 운영 중이다. 대학 내 카페 12곳에서 쓴 다회용컵이 57개의 반납함을 통해 거둬지는 방식이다.



시는 지난해 폐가전 무상 방문수거 서비스로 전자제품 1132t 규모를 회수·재활용했다. 여기서 약 2억원의 경제적 효과와 연간 50만그루 나무를 심은 효과가 있었다. 이번 성과를 바탕으로 다음 달부터 단독·연립주택까지 서비스를 확대한다. 시 관계자는 “일회용품과 생활폐기물 줄이기는 일상 속 작은 실천에서 시작되므로 시민들의 적극적인 참여가 필수적”이라고 말했다.

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