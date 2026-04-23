"홍강의 기적 함께 만들어갑시다" [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

베트남을 국빈 방문중인 이재명 대통령이 23일 베트남 하노이 총리실에서 팜 밍 찡 총리와 면담에 앞서 기념촬영을 하고 있다.

베트남을 국빈 방문중인 이재명 대통령이 23일 베트남 하노이 총리실에서 팜 밍 찡 총리와 면담에 앞서 베트남측이 전시해 놓은 사진을 보고 있다.

베트남을 국빈 방문중인 이재명 대통령이 23일 하노이 국회에서 쩐 타인 먼 국회의장과 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문중인 김혜경 여사가 23일 오전 하노이 민족학 박물관에서 열린 배우자간 친교행사에서 또 럼 베트남 공산당 서기장의 부인 응오 프엉 리 여사와 공연 관람을 마친뒤 인형을 보고 있다. 김 여사가 입고 있는 옷은 응오 프엉 리 여사가 선물한 베트남 전통복장 아오자이다.

이재명 대통령과 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 23일 하노이 롯데몰에서 열린 K문화관광대전에서 시민들에게 비빔밥을 나눠주고 있다.

베트남을 국빈 방문중인 이재명 대통령은 23일 베트남 국가 서열 2위 레 밍 흥 총리과 면담을 가졌다.

이 대통령은 "한국 정부가 베트남 정부와 함께 경제발전의 신성장 동력인 원전, 교통인프라, 에너지 등에서의 전략적 협력을 강화해 감으로써 새로운 홍강의 기적을 함께 만들어 나갈 수 있도록 총리님의 많은 관심과 배려를 부탁드린다"고 말했다.

김혜경 여사는 이날 오전 하노이에 위치한 베트남 민족학박물관에서 베트남 당서기장 부인 응오 프엉 리 여사와 친교의 시간을 가졌다. 김 여사는 “지난해 8월 한국에서의 만남에 이어 이번에 하노이에서 다시 만나게 되어 매우 반갑다”고 인사를 전했다. 이에 응오 프엉 리 여사는 “베트남 민족학박물관에 외국 정상 배우자를 초대한 것은 이번이 처음”이라며 “이번 일정을 더욱 특별하게 준비했다”고 밝혀 양국 간 우정을 강조했다.

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