여수 디오션 워터파크, 5월 2일 개장…가족 이벤트·특선메뉴 ‘풍성’

호남 최대 규모 물놀이 시설인 여수 디오션 워터파크가 봄 시즌 운영에 들어간다.

여수 디오션 워터파크 실내 파도풀. 디오션리조트 제공

23일 디오션리조트에 따르면 워터파크는 안전점검을 마치고 오는 5월 2일 개장해 실내 워터파크와 실외 유아풀을 우선 운영한다. 6월 14일까지는 주말과 공휴일을 중심으로 제한 운영된다.

이번 실내 시즌은 여름 성수기 이전 비교적 한산한 환경에서 물놀이를 즐길 수 있는 것이 특징이다. 모든 시설은 미온수로 운영돼 일교차가 큰 봄철에도 어린이를 동반한 가족 단위 이용객들이 부담 없이 찾을 수 있도록 했다.

특히 실내 시즌 기간에는 풀사이드 바비큐존이 한정 운영된다. 사전 예약을 통해 이용 가능하며, 실외 유아풀 인근 지정 공간에서 개인 식재료와 조리도구를 활용해 바비큐를 즐길 수 있는 이색 체험이 제공된다.

가정의 달을 맞아 방문객 참여형 이벤트도 마련됐다. 5월 한 달간 진행되는 ‘릴스 콘테스트’는 워터파크에서 가족과 함께한 추억을 인스타그램 릴스 콘텐츠로 공유하는 방식으로 참여할 수 있다. 총 500만 원 상당의 백화점 상품권 등 경품이 제공되며, 참가자 전원에게도 소정의 기념품이 증정된다.

어린이날 연휴를 겨냥한 특선 메뉴도 선보인다. 디오션 호텔은 5월 1일부터 5일까지 5일간 ‘스페셜 패밀리 세트’를 한정 판매한다. BBQ 백립과 부채살 스테이크, 파스타, 치킨 텐더 샐러드 등으로 구성돼 가족 단위 고객을 겨냥했다.

워터파크는 6월 14일까지 주말·공휴일 운영을 마친 뒤 시설 정비와 최종 안전 점검을 거쳐 6월 20일부터 실내외 전 시설을 전면 개장하고 상시 운영 체제로 전환할 계획이다.

디오션리조트 관계자는 “가족 단위 고객이 쾌적하게 이용할 수 있도록 다양한 이벤트와 프로그램을 준비했다”며 “전면 개장 전까지 철저한 점검으로 안전하고 만족도 높은 환경을 제공하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지