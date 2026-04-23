낮 최고 26도까지 오른다…초여름 날씨 속 큰 일교차 [내일날씨]

금요일인 24일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 크게 오르겠다. 서울 낮 최고기온은 26도까지 올라 초여름 날씨를 보이겠고, 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크게 벌어질 전망이다.

주말까지는 고기압 영향권에 들며 전국적으로 맑은 날씨가 이어질 전망이다. 아침에는 다소 서늘하겠지만 낮에는 기온이 빠르게 오르며 일교차가 크게 벌어지겠다.

서울 낮 최고 기온이 20도 중반까지 오르는 등 초여름 날씨를 보인 13일 서울 청계천에서 시민들이 여유로운 시간을 보내고 있다. 뉴스1

24일 아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 16~26도로 예보됐다. 평년(최저 5~11도·최고 18~22도)과 비교하면 아침 기온은 비슷하지만 낮 기온은 다소 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 10도, 인천 10도, 수원 9도, 춘천 5도, 강릉 8도, 청주 7도, 대전 8도, 전주 8도, 광주 8도, 대구 7도, 부산 11도, 제주 12도다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 23도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 18도, 청주 24도, 대전 25도, 전주 25도, 광주 24도, 대구 21도, 부산 20도, 제주 18도로 예상된다.

내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온차가 20도 안팎까지 벌어지겠다. 아침에는 쌀쌀하지만 낮에는 햇볕 영향으로 기온이 크게 올라 옷차림에 유의해야 한다.

대기는 점차 건조해지겠다. 건조특보가 발효된 강원도와 경북북부, 서울을 포함한 일부 중부내륙은 대기가 매우 건조하겠고, 중부와 남부 내륙을 중심으로 건조특보가 확대될 가능성도 있다. 건조한 날씨가 이어지는 만큼 산불과 각종 화재 예방에 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다. 오존 농도는 경기남부·충남·전북·전남에서 ‘나쁨’ 수준을 보이겠고, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준으로 예보됐다.

제주도는 24일부터 25일까지 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 70㎞ 안팎의 강풍이 예상된다. 제주 해상과 남해 먼바다를 중심으로 바람이 강하게 불고 물결이 최고 3.5m까지 높게 일겠다.

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