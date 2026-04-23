라이온코리아, ‘비트’ 하이브리드 캡슐세제 ‘몬스터 팟’ TV홈쇼핑 론칭

라이온코리아의 세탁세제 브랜드 ‘비트’가 하이브리드 캡슐세제 ‘몬스터 팟’을 TV 홈쇼핑에서 선보인다고 23일 밝혔다.

캡슐세제는 오는 24일 오후 5시 30분 GS홈쇼핑을 통해 선보인다. 앞서 지난해 12월 GS홈쇼핑에서 ‘비트 실내건조 캡슐세제’가 2회 연속 매진을 기록한 바 있다.

비트 ‘몬스터 팟’은 누적 판매량 1억 캡슐을 돌파한 비트 캡슐의 프리미엄 라인이다. 초고농축 액체세제의 빠른 침투력과 분말 부스터의 강력한 세척력을 하나의 캡슐에 담았다. 지우기 힘든 황변 얼룩과 찌든 때를 강력하게 제거하는 것이 특징이다.

비트 캡슐세제는 ▲패밀리 가구를 위한 ‘오리지널’ ▲소량 빨래에 적합한 ‘울트라 콤팩트’ ▲얼룩·냄새 고민을 한 번에 해결해주는 ‘몬스터 팟’까지 캡슐세제 라인업을 지속 확대하고 있다.

한편 라이온코리아는 신제품 ‘비트 몬스터 팟’의 광고 캠페인 영상 3편을 공식 유튜브 채널에 공개했다.

이번 광고 캠페인은 ‘거대한 우주-일상-세탁기 내부’로 세계관 스케일이 변화하며 이어지는 3부작으로 기획했다. 프리미엄 캡슐세제의 하이브리드 기술을 강렬하게 전달하기 위해 생성형 AI를 활용해 제작했다.

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