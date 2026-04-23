AI가 만든 하이닉스 영업익 72%… TSMC·엔비디아 넘었다 [GDP 1.7% ‘깜짝 성장’]

SK하이닉스가 올해 1분기 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 갈아치우면서 반도체 산업의 새로운 역사를 세웠다. 특히 반도체 제품 가격 상승으로 제조업체로서는 경이로운 1분기 영업이익률 72%를 기록했다. 글로벌 반도체 강자인 TSMC(58.1%)와 엔비디아(65%)의 최근 분기 영업이익률을 거뜬히 넘어선 수치다.

23일 경기 이천 SK하이닉스 본사 모습. 뉴스1

23일 반도체업계에 따르면 SK하이닉스의 70%대 영업이익률은 ‘학습’에서 ‘추론’으로 바뀌고 있는 인공지능(AI) 기술 발전과 반도체 제품 가격 상승이 견인한 것으로 분석된다.



SK하이닉스를 비롯한 반도체 기업들이 AI 반도체 물량을 최대치로 생산하고 있는 상황에서 공급이 수요를 따라가지 못하자 HBM(고대역폭메모리)과 일반 D램, 낸드플래시 가격 등 전 분야 반도체 가격이 상승했다. 여기에 지난해부터 AI 기술 중심이 ‘학습’에서 ‘추론’으로 바뀌면서 반도체 품귀현상이 발생했다. 추론은 AI가 학습한 데이터를 모아 새로운 결론을 도출하는 과정으로 학습 대비 더 많은 데이터 용량을 확보해야 한다. 추론 서비스 개발을 위해 HBM 위주로 찾던 고객사들이 D램과 낸드플래시까지 손을 뻗기 시작하면서 메모리 반도체 수요 폭증으로 이어졌고 가격이 치솟았다.

그 결과 반도체 판매량은 줄었는데도 매출과 영업이익이 오르는 기현상이 나타났다. SK하이닉스 관계자는 “주요 고객사의 메모리 수요가 HBM, 서버D램, eSSD(기업용 낸드플래시)까지 증가했지만 공급을 늘리기 어려운 만큼 가격이 크게 올랐다”고 설명했다.

SK하이닉스는 메모리 반도체 전 제품의 수요가 폭주하는 만큼 D램과 낸드 전반에서 신상품 개발과 공급을 이어갈 방침이다. 특히 최신 기술인 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용해 데이터 처리 속도는 33% 개선하고 전력 효율은 20% 이상 향상된 저전력 D램 ‘LPDDR6’을 올해 하반기 본격 공급할 예정이다.



삼성전자의 추격이 본격화한 HBM4(7세대 고대역폭메모리)의 경우 적시 공급을 통해 시장점유율 1위 자리를 지키겠다는 게 SK하이닉스의 목표다. SK하이닉스 관계자는 “(HBM4의 경우) 고객이 요구하는 성능을 만족하는 제품으로 협의된 일정에 맞춰 물량 확대를 계획하고 있다”며 “향후 3년간 고객사들이 요청한 수요가 회사 공급 물량을 웃도는 수준”이라고 말했다.



시장에선 수요 폭증과 신제품 개발에 힘입어 SK하이닉스가 올해 200조원이 넘는 영업이익을 낼 것이란 전망이 나온다. 최근 1개월간 증권가의 SK하이닉스 영업이익 전망치를 종합한 결과 올해 예상 영업이익은 228조8970억원에 달했다. 김동원 KB증권 리서치센터장은 “마이크로소프트, 구글을 웃도는 실적을 거둬 세계 톱 5 기업으로의 안착이 가시화될 것”이라고 전망했다.

코스피 파죽지세 한국 증시 역사상 처음으로 코스피 지수가 장중 6550선을 넘어선 23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 57.88포인트(0.90%) 상승한 6475.81로 마감하며 지난 21일부터 3거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. SK하이닉스는 전년 동기보다 405.5% 증가한 37조6000억원의 1분기 영업이익 발표에 주가가 장중 127만8000원까지 올랐다. 뉴스1

다만 일각에선 반도체 산업 호황기인 지금, 위기에 대비해야 한다는 목소리도 있다. 1990년대 삼성전자를 세계 최대 메모리 기업으로 키워낸 진대제 전 정보통신부 장관은 최근 한 언론과의 인터뷰에서 “반도체 가격 상승은 반도체를 사용하는 다른 IT 산업에는 (비용 상승으로) 비극이 될 수 있다”며 “업황이 다시 꺾일 수밖에 없다는 점이 반도체 업계, IT 산업의 구조적 한계”라고 말했다. 그는 “잘 나가는 지금이야말로 초격차를 위해 투자할 시점”이라고 강조했다.

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