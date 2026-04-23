"中전기차 출혈 경쟁은 집단자살…최후승자는 테슬라될 수도"

중국 내 '제 살 깎기'식 출혈 경쟁의 대표 분야로 꼽히는 전기차 산업과 관련, 이러한 경쟁이 계속되면 최후의 승자는 미국 업체 테슬라가 될 수 있다는 전문가 경고가 나왔다.



23일(현지시간) 중국 상관신문에 따르면 한때 시진핑 국가주석의 '외교 책사'로도 불렸던 홍콩중문대학 선전캠퍼스 공공정책학원 정융녠 원장은 최근 이 매체 인터뷰에서 "신에너지차 산업에서 제 살 깎기식 경쟁이 계속되면 최후의 승자는 바로 테슬라"라고 말했다.



그러면서 "이러한 경쟁은 집단 자살"이라면서 "승자가 없다"고 강조했다.



신에너지차 산업에서 기업들이 가격 경쟁을 통해 시장 점유율을 늘리려 하면서 이익이 줄어들고 있다는 것이다.



그는 중국 내 상위 10여개 자동차 업체의 이윤을 합해도 글로벌 상위 1개 기업에 미치지 못할 수 있다면서 "모두가 같은 마음을 갖고 있다. 최후까지 버티는 업체가 이긴다는 것이다. 이는 너무 의미가 없다"고 비판했다.



또 제 살 깎기식 경쟁이 이뤄지는 배경에 대해 "하나의 기회가 생기면 각지에서 빠르게 따라 한다. 하나의 길이 좋아 보이면 각종 산업단지·기금·보조금·투자유치계획이 빠르게 시작된다"며 분위기에 따른 쏠림 현상을 지적했다.



이어 "지방 정부들이 독립적 사고를 하지 않고, 다른 사람이 하는 것 보면 자신도 서둘러 한다"고 말했다.



중국 전기차 산업과 관련해서는 수요 부족과 과도한 할인 경쟁에 따른 경고음이 나온 바 있으며, 중국 당국은 지난해 비야디(BYD) 등 주요 기업 관계자들을 소집해 할인 경쟁을 자제하라고 압박하기도 했다.



지난해 7월에는 시 주석까지 나서 인공지능(AI)·컴퓨팅파워(연산력)·신에너지차 등을 거론하며 "전국 각 성이 모두 이러한 방향으로 산업을 발전시켜야 하는가"라고 지적했다.



이러한 가운데 테슬라는 20일 상하이에서 차량용 'AI 음성 비서' 서비스를 위한 규제당국 등록 절차를 마무리했으며, 중국 AI 모델을 써 현지화를 강화하고 있다는 관측이 제기된다고 관영매체 글로벌타임스 등이 보도했다.



이 서비스는 중국 바이트댄스(틱톡 모회사)의 대형언어모델(LLM) 더우바오와 연계될 것이라는 현지매체 보도가 나온 바 있다.



기존에 공개된 테슬라의 차량 음성 비서 이용약관을 보면 일부 모델에는 중국 스타트업 딥시크의 모델과 더우바오가 탑재되며, 더우바오는 주로 음성 명령 기능을 담당하고 딥시크 모델은 사용자와 기기 간 대화에 쓰인다는 내용이 있다.



업계 애널리스트 류딩딩은 다국적 기업들이 중국 현지 AI 모델을 쓸 경우 이는 시장 수요와 중국 규제당국의 요구 등을 고려한 실용적 접근법일 수 있다고 봤다.



다만 테슬라 자율주행 소프트웨어인 '풀 셀프 드라이빙'(FSD)의 중국 출시는 지연되고 있다.



블룸버그통신에 따르면 테슬라 측은 22일 실적 발표 후 어닝콜에서 아직 중국에서 FSD의 전반적 승인이 이뤄지지 않았으며 3분기까지는 완료될 것으로 예상한다고 밝혔다.



당초 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 2월 상업적 허가를 받을 것으로 기대했지만 아직 중국 전역에는 출시되지 못한 상태다.



이는 빠르게 발전하는 자율주행 기술에 대한 중국 당국의 신중한 태도를 반영한다고 블룸버그는 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지