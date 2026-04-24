[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 24일 (금요일) 가만히 있으면 내 복도 남의 것… 66년생 '길을 나서라'

96년생: 귀인으로 후날에 행복함이 온다. 84년생: 스스로 풀어지도록 차분히 기다릴 것. 72년생: 적색의복을 입고 이성을 만나라. 60년생: 점차 상승기운의 운세다. 48년생: 관망자세를 취하는 것이 좋다. 36년생: 무엇이 과욕인가 판단을 잘하자.

97년생: 취하기에는 벅차고 남 주기에는 아깝다. 85년생: 주류업 편의점 음식업은 광고에 성과가 있다. 73년생: 반복되는 업무는 역할분담이 요구된다. 61년생: 책임과약속을 중히하자. 49년생: 힘들 때는 동지들과 상의하자. 37년생: 법적인 문제가 발생한다.

98년생: 일에 실증은 금물이다. 86년생; 늦은 귀가 삼가고 주색을 멀리하라. 74년생: 지금은 때가 이르니 조금 더 기다리자. 62년생: 얄팍한 술책은 길게 못간다. 50년생: 정답을 찾는 일에 집중하자. 38년생: 용기 잃지 말고 어깨를 펼치자.

99년생: 가족대화는 적당한 선에서 자제하자. 87년생: 가까운 사람에게 점수 따놓을 필요 있다. 75년생: 오락이나 증권은 손실이 크다. 63년생: 부동산에 좋은 기회가 온다. 51년생: 일에 게으른 사람은 퇴직를 당한다. 39년생: 주위사람들을 존중하고 배려하자.

00년생: 열정만으로는 목표 달성이 어렵다. 88년생: 참석해야 할 곳은 만사 접어두고 하라. 76년생: 소개업 광고업 자동차매매업은 광고에 성과가 있다. 64년생: 내게 의미 없는 일은 보류하자. 52년생: 서남방에서 거래가 형성된다. 40년생: 자기 실속만 차리지 말자. 28년생: 정신세계의 휼륭한 사람이 있다.

01년생: 집중하지 않으면 성과는 약하다. 89년생: 탁 트인 공간을 찾아 앞일을 구상해보라. 77년생: 약속장소에 나가면 정보를 얻는다. 65년생: 루머가 난무하더라도 개의치 말자. 53년생: 사람에게 손재를 당할 수 있다. 41년생: 기쁨과 긍지를 가질 수 있도록 하자. 29년생:급한 일일수록 신중하게 결정하라.

02년생: 지금은 자신을 낮추고 조용히 지내라. 90년생: 진행 중인 중계 일로 수익 따를 운. 78년생: 해야할 일을 미루지 말자. 66년생: 길을 나서면 얻는 것이 많다. 54년생: 자신의 모습을 감추는 것이 유익. 42년생: 집안에서 일어나는 일은 말하지 말자. 30년생: 시간과 자금관리에 신경쓰자.

03년생: 오늘은 상대방 유혹에 넘어가면 크게 후회한다. 91년생: 어느 방향으로 선택해도 자신에게 이롭다. 79년생: 부동산업 건축업 금융업은 광고에 성과가 있다. 67년생: 심사숙고한 끝에 일을 결정하자. 55년생: 현실을 존중하는 것이 현명하다. 43년생: 건강에 신경 쓸 운이다. 31년생: 이동과 변동 시기는 아니다.

04년생: 분위기에 휩쓸려 구입하는것은 버려야 한다. 92년생: 기회가 있을 때 최선을 다하고 보라. 80년생: 정체성과 진로에 대한 고민이 생긴다. 68년생: 서남방에 일은 잠시 보류하자. 56년생: 신규사업은 시작부터 힘들어진다. 44년생: 지금은 남의 일에 관여하지 말자. 32년생: 서북방에서 목적을 달성한다.

05년생: 운 있다 간절히 원하면 이루어진다. 93년생: 어려움 속에 한 가닥 광명이 비칠 운. 81년생: 힘들지만 막상 시작하고 보면 쉽다. 69년생: 아랫사람에게 손해볼 수 있다. 57년생: 신규사업을 시작할 시기다. 45년생: 과거 잘나가던 시절이 생각나는구나. 33년생: 남동쪽으로 움직이면 길하다.

06년생: 분위기에 맞게 행동하고 지출하라. 94년생; 충분히 고심했다면 생각대로 진행하라. 82년생: 복권업 오락실 영화관업은 광고에 성과가 있다. 70년생: 물품구입조심, 싼것이 비지떡이다. 58년생: 이 세상에 공짜는 없다 조심하자. 46년생: 일에 착수한다면 무리 없이 진행된다. 34년생: 일에 끝까지 긴장을 늧추지 말자.

95년생: 소중한 사람이 원하는 데로 해 주라. 83년생: 동남방에서 이성의 친구가 나타난다. 71년생: 새로운 아이디어가 창출하는 운이다. 59년생: 무분별하게 일하지 말고 가려서 하자. 47년생: 힘들게 얻은 것일수록 가치가 크다. 35년생: 벼는 익을수록 고개를 숙인다.

백운철학원

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