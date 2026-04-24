[이코노 브리핑] 국세청, AI 챗봇으로 종소세 등 상담 외

국세청, AI 챗봇으로 종소세 등 상담

국세청이 납세자가 세무 전문가와 대화하듯 답변하는 생성형 인공지능(AI) 챗봇을 종합소득세와 장려금 분야로 확대해 시범 운영한다고 23일 밝혔다. 이에 따라 납세자는 신고 대상 여부, 신고 방법, 공제·감면 요건 등 실제 신고과정에서 필요한 사항을 실시간으로 AI 챗봇에 문의하고 답변받을 수 있다. 모바일 홈택스에서도 사용할 수 있다. 구체적으로는 법령 출처 및 신고 유의사항 안내, 내부 FAQ를 반영한 맞춤형 답변, 개정세법 반영, 최신 예규 등 근거기반 답변, ARS 신고 간소화 등 개선사항, 홈택스 전자신고 경로 안내 등을 종합적으로 제공한다.

귀어인 첫해 월평균 가구소득 389만원

해양수산부가 23일 발표한 ‘2025년 귀어 실태조사’에 따르면, 1년 차 귀어인의 월평균 소득은 389만원으로 전년(347만원)보다 약 12% 증가했다. 전체 어가 월평균 소득(530만원)의 73.4% 수준이다. 귀어인의 52.5%는 어업 외 다른 사업을 겸업하고 있었다. 귀어를 결정한 이유로는 ‘도시 일자리 부족’이 34.3%로 가장 많았고, ‘가업 승계나 가족·친지 권유’(19.5%)가 뒤를 이었다.

수출입銀, 원전 베트남 진출 금융지원

한국수출입은행은 ‘베트남 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토에 관한 4자 양해각서’를 체결했다고 22일 밝혔다. 베트남 수도 하노이에서 체결한 이 양해각서에는 수은을 비롯해 한국무역보험공사, 한국전력공사, 베트남 국가산업에너지공사(PVN)가 참여했다.

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