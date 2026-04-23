한국-네덜란드, 군수·수송·지원 분야 협력 강화 의향서(LOI) 체결

국군수송사령부가 네덜란드 합동지원사령부와 군수·수송 및 지원 분야 협력 강화를 위한 의향서(LOI)를 체결했다.

방현석 국군수송사령관(왼쪽)이 지난 22일 국군수송사령부에서 열린 한-네덜란드 군수·수송·지원 분야 협력 의향서(LOI) 체결식에서 얀빌렘 마스 네덜란드 합동지원사령관과 기념사진을 찍고 있다. 주한네덜란드대사관 제공

23일 주한네덜란드대사관에 따르면 방현석 국군수송사령관은 전날 한국을 찾은 얀빌렘 마스 네덜란드 합동지원사령관과 만나 체결식을 갖고 군수분야 협력 확대에 뜻을 모았다.

양국은 군수 지원과 의무 지원, 수송 및 훈련 교류 등 다양한 분야에서 협력을 강화한다. 고위·실무급 교류 확대와 더불어 공동 훈련·연습도 진행할 방침이다. 대사관 관계자는 이번 의향서 체결과 관련 “2023년 12월 국빈 방문 당시 체결된 한-네덜란드 국방 협력 양해각서(MOU)를 기반으로, 양국 간 국방 협력을 보다 실질적이고 구체적인 협력으로 발전시키는 계기가 될 것”이라고 설명했다.

방 사령관도 “네덜란드는 6.25 전쟁 당시 유엔 참전국이며 지금까지 변함없는 우리 국방의 중요한 파트너”라고 강조하며 “앞으로 국제 교류협력을 바탕으로 한층 강화된 국방 수송지원체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

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