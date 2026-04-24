경남 ‘전국생활체전’ 개막… 2만명 열전

전국 2만여명의 생활체육 동호인이 평소 갈고닦은 기량을 겨루며 우정을 나누는 국내 최대 규모의 생활체육 축제 ‘2026 전국생활체육대축전’(포스터)이 경남 김해에서 화려한 막을 올렸다.



23일 경남도에 따르면 26일까지 나흘간 펼쳐지는 이번 대축전은 김해시를 주개최지로 도내 15개 시군, 60여개 경기장에서 분산 개최한다. 전국 17개 시도에서 모여든 선수단과 임원 등 2만여명이 축구, 야구, 배드민턴 등 41개 종목에 출전해 열전을 벌인다.

이번 대축전의 백미는 24일 오후 김해종합운동장에서 열리는 개회식이다. 주제는 ‘생활체육 in 우주(Would you) like 경남’. 우주항공청 개청과 함께 대한민국의 미래 산업을 선도하는 경남의 역동적인 비전을 화려한 영상과 퍼포먼스로 풀어낼 예정이다.



올해 대회는 한·일 생활체육 교류 30주년을 맞이해 의미가 남다르다. 단순한 경기 참여를 넘어 경남의 멋과 맛을 알리는 민간 외교의 장도 마련된다. 이번 대축전에는 154명의 일본 선수단이 방문해 축구, 테니스 등 8개 종목에서 한국 동호인들과 친선 경기를 펼친다. 일본 선수단은 대회 기간 중 유네스코 세계문화유산인 양산 통도사 등 경남의 주요 명소를 둘러볼 예정이다. 스포츠를 매개로 양국 국민이 정서적 유대감을 쌓고, 경남의 역사적 가치를 세계에 알리는 소중한 기회가 될 전망이다.



정영철 도 문화체육국장은 “그간 전국체전 등 대규모 행사를 성공적으로 치러낸 경험을 총동원해 이번 대축전도 철저히 준비했다”고 밝혔다.

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