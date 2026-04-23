코스피, 6475.81로 사흘 연속 '최고치' 마감…장중 6500선도 넘겨

코스피가 3거래일 연속 사상 최고치를 경신하며 상승 마감했다. 장중 6500선을 돌파하는 등 강세를 보였지만 차익실현 매물이 출회되며 상승폭을 일부 반납했다.

23일 코스피는 전 거래일보다 57.88포인트(0.90%) 상승한 6475.81에 거래를 마쳤다.

지수는 전장 대비 1.10% 오른 6488.83로 출발하며 장 초반 사상 처음으로 6500선을 돌파했다.

이후 6557.76까지 치솟았지만 차익실현 매물이 출회되며 상승폭을 반납했다.

이경민 대신증권 연구원은 "SK하이닉스가 1분기 영업이익 37조6000억원으로 전년 대비 405% 증가한 호실적을 발표하면서 삼성전자에 이어 반도체 실적 기대감을 강화했다"며 "한국 1분기 국내총생산(GDP) 성장률도 전년 동기 대비 3.6%, 전기 대비 1.7% 상승하며 예상치를 크게 웃돌아 견고한 펀더멘털을 증명했다"고 말했다.

이 연구원은 "장 초반 테헤란 일부 지역에서 방공망이 가동되며 군사적 충돌 우려가 커졌고 WTI 선물이 97달러까지 급등하는 등 에너지 가격 변동성이 확대됐다"며 "그러나 이란에 대한 공격이 아닌 것으로 확인되면서 유가가 진정되고 코스피가 반등세를 시현했다"고 설명했다.

이어 "외국인과 기관이 장중 순매도로 전환했음에도 개인 매수세가 유입되며 지수 하단을 지지했다"며 "특히 코스피200 선물 시장에서는 외국인의 순매수가 이어지며 수급 측면에서 하방을 방어하는 모습이 나타났다"고 덧붙였다.

이날 유가증권시장에서 개인은 나홀로 5300억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 4016억, 694억원 순매도하며 차익실현에 나섰다.

시가총액 상위 종목들은 혼조세를 보였다.

대장주 삼성전자는 전장 대비 3.22% 상승한 22만4500원에 거래를 마쳤다. 장중 한때 5% 넘게 급등하며 22만9500원까지 치솟아 신고가를 경신했지만 상승폭을 일부 반납한 채 마감했다.

SK하이닉스도 0.16% 오른 122만5000원에 마감했다. 이날 SK하이닉스는 1분기 사상 최대 실적을 발표하며 장 초반 127만8000원까지 상승하며 신고가를 경신했으나 차익실현 매물이 출회되며 상승폭을 반납했다.

SK스퀘어(1.11%), 두산에너빌리티(5.78%), 한화에어로스페이스(0.64%) 등도 상승 마감했다.

반면 LG에너지솔루션(-3.72%), 현대차(-1.66%), 삼성바이오로직스(-3.01%) 등은 하락해 마감했다.

업종별로는 기계·장비(3.22%), 유통(3.07%), 건설(2.24%) 등이 강세를 보였다.

반면 제약(-1.08%), 오락·문화(-1.05%), 증권(-0.83%) 등은 약세로 마감했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 6.81포인트(0.58%) 하락한 1174.31에 거래를 마쳤다.

지수는 0.68% 상승한 1189.10으로 출발한 뒤 하락 전환해 장을 마쳤다.

수급에서는 개인이 나홀로 4051억원을 순매수했고 외국인과 기관이 각각 1877억원, 1468억원어치를 순매도했다.

코스닥 시총 상위종목들도 혼조세를 보였다.

레인보우로보틱스(0.67%), 리노공업(2.58%), 에이비엘바이오(2.06%), 코오롱티슈진(0.60%) 등이 상승 마감했다.

반면 대장주 에코프로가 4.32% 하락한 것을 비롯해 에코프로비엠(-5.73%), 알테오젠(0.56%), 삼천당제약(-5.71%) 등은 하락 마감했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1476.0원)보다 5.0원 오른 1481.0원에 주간 거래를 마감했다.

<뉴시스>

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