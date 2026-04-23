미메틱스, 투자 유치 통해 글로벌 뷰티 시장 진출 추진

생체모사 기반 음압 패치 기술을 보유한 미메틱스(대표 박형기)가 Pre-A 라운드 투자 유치에 성공하며 상용화 및 사업 확장에 나설 계획이라고 밝혔다.

이번 투자에는 에버그린투자파트너스, 세마인베스트먼트, 내비온파트너스 등 벤처캐피탈(VC) 3곳이 참여했으며, 크레이버 창업자이자 ‘스킨천사’ 브랜드를 이끈 이소형 대표도 전략적 개인투자자로 합류했다. 업계에서는 효능 중심으로 재편되는 뷰티 시장 흐름 속에서 미메틱스의 기술력과 성장성이 투자 매력으로 작용한 것으로 보고 있다. 향후 사업 인프라 구축 측면에서도 협업 가능성이 거론된다.

브릿지 투자에는 바이트, 바이트개인투자조합, 기존 시드 투자사인 매쉬업벤처스가 후속 투자 형태로 참여했다. 바이트개인투자조합에는 관련 업계의 미용·의료 분야 병원 관계자, 의사, 교수 등 연구개발(R&D)과 사업 고도화에 기여할 수 있는 LP(Limited Partners)들이 참여하고 있어, 이번 투자의 전략적 의미를 보탰다. 미메틱스는 이번 투자금을 활용해 양산 공정 장비 및 설비 구축을 비롯해 마케팅 고도화와 영업 조직 정비 등 사업 기반 강화에 나설 계획이다.

미메틱스는 문어 빨판 구조를 모사한 음압 기반 피부 밀착 기술을 바탕으로 뷰티 및 바이오 제품을 개발하는 기업이다. 성균관대학교 화학공학부 방창현 교수 연구팀과 협력해 돔 형태 돌기 구조를 구현한 ‘이중층 흡착 패치’를 개발했으며, 관련 연구 성과를 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’에 게재하며 기술력을 소개한 바 있다.

이 기술은 피부 접촉 면적을 극대화하고 강한 음압을 형성해 각질층을 일시적으로 변형시키는 방식으로 유효 성분 전달 효율을 높이는 것이 특징이다. 기존 도포형 화장품이나 일반 패치 대비 밀착력과 지속성이 우수해 전달 효율을 동시에 개선할 수 있다는 점에서 차별성이 있다는 설명이다.

미메틱스는 이번 투자금을 기반으로 양산 체계 고도화와 함께 기술 브랜드 및 영업 역량 강화에 나설 계획이다. 생산 설비를 선제적으로 확보하고 마케팅 및 영업 조직을 체계화해 시장 안착과 유통 확대를 추진한다는 전략이다.

또한, 글로벌 뷰티 기업 수요에 대응해 실리콘 기반 화장품 흡수 유도기를 한국·일본·미국에 출시했으며, 하이드로겔 제품군에서도 성과를 내고 있다. 특히 음압 구조 필름이 적용된 루온셀 마스크팩이 동국제약 ‘루온셀’ 브랜드로 출시되며 상용화 사례를 늘리고 있다.

박형기 대표는 “이번 Pre-A 투자 유치는 미메틱스의 기술력과 상용화 가능성을 시장에서 확인받은 결과”라며 “음압 기반 패치 기술을 중심으로 사용자 경험을 제공하고, 향후 기능성 화장품과 의료용 패치 등으로 확장 가능한 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

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