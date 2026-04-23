조영구 "방송 안 해도 돼"…하지영 "리포터계 재산 1위"

방송인 조영구가 여유로운 경제 상황을 고백했다.

조영구는 22일 공개된 유튜브 채널 '유튜브하지영'에 김태진, 박슬기, 김새롬 등 방송 3사 대표 리포터 출신들과 함께 게스트로 출연했다.

방송인 조영구가 경제적으로 여유가 있다고 밝혔다. 유튜브 채널 '유튜브하지영' 캡처

영상에서 박슬기는 20년 차 베테랑 리포터인 조영구에게 "사실 지금 방송 안 해도 먹고 사는데 지장 없으시지 않냐"고 물었다. 이에 조영구는 "지금 안 해도 된다"고 답하며 여유로운 경제적 상황을 인정했다.

진행자 하지영 역시 "재산이 얼마나 되냐. 리포터 계에서 오빠가 재산이 제일 많다"고 거들었다.

하지만 후배들은 조영구의 낮은 행사 출연료 기준에 대해 불만을 제기하기도 했다.

박슬기는 "제가 알기로 행사 페이가 그렇게 높다고 듣지 않았다"며 "그러면 안 된다. 생태계 교란이다. 많이 받아야 나 같은 애들도 받는다"고 지적했다.

조영구가 이에 대해 해명하려 하자, 김태진이 "형님 50에도 달리신다면서요?"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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