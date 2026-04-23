서울시, 어르신 터미널 키오스크 돕는 ‘디지털 동행파트너’ 첫 운영 [오늘, 특별시]

“저에게는 1분도 안 걸리는 화면 터치 몇 번이, 어떤 분에게는 큰 장벽일 수 있다는 걸 현장에서 깨달았습니다.”

서울시 ‘디지털 동행파트너’ 활동에 참여한 김모씨는 “무사히 고향 가는 버스표를 손에 쥐고 환하게 웃으시는 어르신을 뵐 때마다, 작지만 확실한 도움이 된 것 같아 큰 보람을 느낀다”며 이같이 말했다. 시는 무인화로 빠르게 전환되는 교통환경 속에서 소외되기 쉬운 고령층 등 디지털 약자를 돕는 디지털 동행파트너 시범사업을 추진 중이다.

서울시 ‘디지털 동행파트너’ 활동 모습. 서울시 제공

23일 시에 따르면 시민 자원봉사자 약 160명으로 구성된 디지털 동행파트너는 4월13일부터 7월31일까지 서울 4대 고속버스터미널(고속·센트럴·동서울·남부)에서 무인 발권기(키오스크) 사용에 어려움을 겪는 시민을 돕는다. 이들은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 두 개 시간대로 나뉘어 터미널 내 무인 발권기 주변에 배치되며 예매부터 발권까지 전 과정을 일대일로 지원한다.

이번 사업은 최근 교통시설 무인화 과정에서 나타난 이용 불편 사례에 대응하기 위해 마련됐다. 최근 버스터미널 등에서 키오스크 이용에 어려움을 겪는 고령층 사례가 잇따라 보도되면서, 디지털 전환이 일부 시민에게는 새로운 이용 장벽으로 작용하고 있다는 지적이 이어지고 있기 때문이다. 시는 “기존 ‘디지털 안내사’가 어르신들의 생활 공간으로 직접 찾아가서 디지털 기기 활용을 돕는다면 이번 사업은 시민의 ‘이동기본권’ 보장에 직결되는 교통 거점에 인력을 집중 투입했다는 점이 특징”이라며 “무인 기기 조작의 어려움이 이동 자체의 제약으로 이어지지 않도록 현장 지원을 고도화한 것”이라고 설명했다.

시는 이용 환경 자체를 개선하기 위한 문화 캠페인도 병행한다. 현장에서는 ‘천천히 해도 괜찮아요’ 캠페인을 함께 진행해 키오스크 이용에 시간이 걸리더라도 뒤에 줄 선 시민들이 배려하는 문화를 확산시키는 데 초점을 맞췄다. 고령층이 심리적 부담 없이 서비스를 이용할 수 있도록 유도하겠다는 것이다.

시는 이번 사업을 디지털 정책의 방향 전환 사례로 보고 있다. 그동안 디지털 전환 정책이 인프라 확충 중심이었다면 이번 사업은 실제 이용자에 초점을 맞춘 ‘사람 중심’ 정책이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

이번 사업은 시범운영 이후 확대를 전제로 단계적으로 추진된다. 4월부터 7월까지 약 4개월간 시범운영을 거친 뒤, 8월부터는 서울역과 용산역 등 주요 기차역까지 확대하는 방안이 검토되고 있다.

강옥현 시 디지털도시국장은 “무인화 중심의 교통 환경 변화로 고령층의 물리적·심리적 장벽이 확대되고 있는 상황”이라며 “현장에서 시민의 자율적 참여로 이뤄지는 ‘디지털 동행파트너’ 운영을 통해 디지털 장벽 없는 서울을 구현하고, 약자를 배려하는 문화가 자연스럽게 확산되길 기대한다”고 말했다.

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