이범석 청주시장, 재선 출마 선언…“100만 자족도시 완성” [6·3의 선택]

이범석 충북 청주시장이 민선 9기 청주시장 선거 출마를 공식 선언하며 ‘100만 자족도시’와 ‘글로벌 명품도시’ 완성을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

이 시장은 23일 기자회견에서 “지난 3년 10개월 동안 시민들과의 약속을 속도감 있게 실천하며 쉼 없이 달려왔다”며 재선 도선을 선언했다. 이어 그는 “청주시는 인구 89만 명에 달하는 꾸준한 성장세를 보이며 대한민국 발전을 선도하는 도시로 우뚝 섰다”고 자평했다.

이범석 충북 청주시장이 23일 민선 9기 청주시장 출마를 선언했다. 독자 제공

그는 임기 내 주요 성과로 SK하이닉스의 19조 원 신규 투자를 포함해 총 54조 원 규모의 기업 투자유치를 달성한 점을 강조했다. 또한 충청권 광역급행철도(CTX) 본격 추진과 이차전지·반도체·바이오 등 국가 핵심 전략 산업의 중심지 도약 등을 주요 지표로 제시했다.

특히 이 시장은 ‘정책의 연속성’을 이번 출마의 핵심 명분으로 내세웠다. 이 시장은 “청주는 그동안 연임 시장이 없어 정책의 연속성이 부족했고 이로 인해 많은 기회를 놓치기도 했다”며 “지금은 멈출 때가 아니라 이미 시작된 변화를 완성해야 할 때”라고 재선의 필요성을 역설했다.

앞으로 4년간 추진할 주요 과제로 △돔구장을 포함한 종합 스포츠콤플렉스 조성 △CTX 도심 통과 완수 △청주 국제공항 민간전용 활주로 확보 △방사광가속기 및 K-바이오스퀘어 건립 △청주교도소 이전 등을 꼽았다. 그는 이 사업들이 청주의 미래 100년을 좌우할 결정적인 사안임을 분명히 했다.

이 시장은 “이미 시작된 변화를 가장 잘 알고 흐름을 끝까지 책임질 수 있는 본인이 적임자”라며 “한 번 더 기회를 주신다면 ‘100만 자족도시’, ‘글로벌 명품도시’, ‘꿀잼도시 청주’의 변화를 완성으로 이어가겠다”고 말했다.

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