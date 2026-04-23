김영환 충북지사 “대한민국 중심, 강한 충북 완성”…재선 도전 선언 [6·3의 선택]

김영환 충북도지사가 23일 민선 9기 충북도지사 선거 출마를 공식 선언하며 재선 도전에 나섰다.

김 지사는 이날 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “민선 8기 충북은 창조적 상상력을 바탕으로 바다가 없는 결핍을 새로운 성장 동력으로 바꿔왔다”며 “166만 도민과 함께 '대한민국 중심, 강한 충북'을 완성하겠다”고 밝혔다.

김영환 충북도지사가 23일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 재선 도전을 공식화했다.

그는 민선 9기 주요 공약으로 기반 확충과 미래 산업 육성을 내걸었다.

구체적으로는 △5만 석 규모 충북형 돔구장 건설 및 프로야구 2군 구단 창단 △아트센터·도서관 등 문화시설 확충 △K-바이오 스퀘어 조기 완성 △청주국제공항 민간 전용 활주로 건설 △영동~진천 민자고속도로 및 충청권 광역급행철도 추진 △AI(인공지능) 밸류체인 확보 등을 약속했다.

김 지사는 "경선을 통해 후보로 선출되면 '10대 비전, 100대 공약'을 통해 구체적인 청사진을 제시하겠다"며 "오직 도민만 바라보고 뛰겠다"고 지지를 호소했다.

한편, 국민의힘은 오는 25, 26일 이틀간 김 지사와 윤갑근 변호사 간의 본경선을 실시한다. 당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산해 오는 27일 최종 후보를 발표할 예정이다.

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