충북 음성군, 발빠른 대처로 화재 공장 철거에 ‘속도’

충북 음성군이 대형 화재로 흉물스럽게 방치된 공장 건물을 철거하기 위해 파격적인 ‘행정 단축 방안’을 단행했다.

군은 지난 1월 대형 화재가 발생했던 맹동면 소재 공장의 3개 동 전면 해체 작업이 본격적으로 시작된다고 23일 밝혔다. 화재 발생 약 3개월 만에 모든 행정 절차를 마쳐 회사 측에서 철거를 진행할 수 있게 된 것이다.

지난 2월 불이 난 충북 음성군 맹동명 한 생활용품 생산 공장에 합동감식단이 들어서고 있다. 충북소방본부 제공

군은 이 과정에서 연면적 2만4170.79㎡에 달하는 대규모 공장 건물 해체를 위해 기존 44일이 소요되던 행정 절차를 10일로 대폭 단축했다. 비결은 ‘절차의 효율화’다. 군은 통상 대면으로 진행하던 지방건축위원회 심의를 서면으로 전격 대체하고, 업체 측과의 사전 상담(컨설팅)을 통해 시행착오를 줄이며 행정 처리 속도를 높였다.

군이 이처럼 속도전에 나선 이유는 본격적인 우기가 시작되기 전 붕괴 위험을 완전히 없애기 위해서다. 화재로 구조가 약해진 대규모 구조물이 집중호우에 노출될 경우 발생할 수 있는 2차 인명·재산 피해를 사전에 차단하겠다는 의지다. 아울러 장기간 방치된 현장으로 인한 도시 미관 저해와 인근 주민들의 불안감을 조기에 해소하겠다는 뜻도 담겼다.

군은 이달 중 착공 신고를 마치는 대로 약 60일간의 철거 공사에 돌입해 상반기 중에는 현장을 완전히 정리할 계획이다. 철거 과정에서도 전문 감리원을 상주시키고 부지 전체에 방진망을 설치하는 등 속도만큼이나 안전과 환경 보호에도 만전을 기할 방침이다.

군 관계자는 “위험 요소를 조기에 제거하기 위해 행정 역량을 집중해 절차를 단축했다”며 “추가 안전사고와 환경 피해가 발생하지 않게 현장 대응을 강화하고 신속한 복구로 주민 안심 환경을 조성하겠다”고 말했다.

한편, 이 공장은 지난 1월 화재가 발생해 건물 3개 동이 전소됐으다. 또 이 불로 외국인 근로자 1명이 사망하고 1명이 실종되는 등 피해를 입었다.

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