에스엠코스, ‘웰라 프로페셔널’ 국내 공식 론칭… 전문 헤어 시장 공략 확대

에스엠코스 제공

프리미엄 헤어 전문 기업 ㈜에스엠코스(SMCOS, 대표이사 류인택)가 글로벌 살롱 컬러 브랜드 웰라 프로페셔널의 국내 전문 채널 공식 파트너로 선정됐다. 이에 따라 웰라 프로페셔널은 국내 전문 헤어 시장에서 다시 사업을 전개하게 됐다.

웰라 프로페셔널은 140년 이상의 역사를 가진 브랜드로, 전 세계 수백만 명의 스타일리스트와 함께 전문 컬러 및 케어 분야를 이어오고 있다. 과학·창의성·예술성을 기반으로 글로벌 헤어 시장에서 경쟁력을 구축해 왔다.

이번 론칭은 단순한 제품 공급 재개를 넘어 장기적인 브랜드 운영과 살롱 파트너십 확대를 목표로 한다. 에스엠코스는 웰라 컴퍼니의 브랜드 가치를 국내 시장 환경에 맞춰 재정립하고, 전문 헤어 시장 내 접점을 넓혀갈 계획이다.

국내 시장에 선보이는 주요 제품군은 웰라 프로페셔널 일루미나 컬러와 시스템 프로페셔널이다. 일루미나 컬러는 루미너스 캡슐과 메탈 퓨리파이어 테크놀로지를 적용해 모발 손상을 줄이면서도 투명감과 광채 표현을 돕는 제품으로 소개됐다.

시스템 프로페셔널은 프리미엄 헤어 케어 브랜드로, 첨단 모발 및 두피 과학을 기반으로 한 초개인화 솔루션을 제공한다. 이를 통해 살롱 케어 서비스 고도화와 하이엔드 전문 트리트먼트 시장 확대를 지원한다는 설명이다.

에스엠코스는 브랜드 재론칭과 함께 전국 유통망 재편에도 나선다. ‘그로스 허브(Growth Hub)’ 전략을 도입해 살롱과의 협력 체계를 강화하고, 교육 프로그램과 디지털 마케팅 지원, 비즈니스 툴 제공 등을 확대할 예정이다.

회사는 이를 토대로 토탈 살롱 솔루션 파트너로 자리매김한다는 방침이다. 기존 유통 중심 구조를 넘어 전문 채널 지원 역량을 강화하겠다는 구상이다.

웰라 컴퍼니 관계자는 “에스엠코스와의 파트너십을 통해 한국 시장에 재진출하게 되어 기쁘다”며 “양사의 가치관을 바탕으로 브랜드 경쟁력과 혁신 역량, 국내 살롱과의 장기적 파트너십을 통해 미용 산업의 미래를 함께 만들어가길 기대한다”고 말했다.

에스엠코스 관계자는 “이번 파트너십은 웰라 컴퍼니의 헤리티지와 혁신, 그리고 에스엠코스의 선진적인 운영 역량이 결합된 전략적 리브랜딩의 의미를 지닌다”며 “일루미나 컬러와 시스템 프로페셔널을 통해 헤어 아티스트와 고객 모두에게 프리미엄 브랜드 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.

한편 에스엠코스는 웰라 프로페셔널과 시스템 프로페셔널 론칭을 기념해 온·오프라인 통합 브랜드 캠페인을 진행하고, 주요 거점 도시에서 쇼케이스와 마스터 클래스를 개최할 예정이다.

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